مختص في التنظيم الإداري يدعو إلى "إعادة تأسيس إدارة حديثة تستند إلى ضوابط علمية" (ندوة صحفية)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ee3b012c4a45.84235764_eljkhgofinmqp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 14 Octobre 2025 - 19:11 قراءة: 0 د, 54 ث
      
دعا الناشط بالمجتمع المدني والمختص في التنظيم الإداري منجي الوسلاتي، اليوم الثلاثاء، مختلف الجهات الرسمية إلى "إعادة تأسيس إدارة حديثة لإرساء نظم عمل تستند إلى الضوابط العلمية والموضوعية".

وأوضح الوسلاتي، في ندوة صحفية نظمتها اليوم الثلاثاء بالعاصمة جمعية مواطنة للبحوث والدراسات البديلة، أن هناك مجموعة من الآليات والأدوات والوثائق التي تساعد في تسريع مختلف الاجراءات، وبالتالي بلوغ الأهداف المأمولة المتعلقة بالأساس بخدمة المواطن.



وأضاف خلال الندوة، التي كان عنوانها "الحق في المعلومة ونظم التصرف والتسيير، أي دور للإدارة "، أنه بإمكان هذه الآليات والوثائق أن تحسن العلاقة بين المواطن والادارة وتتيح الفرصة لتحقيق المصالحة بين الجانبين، معتبرا أن "المصالحة أصبحت اليوم أمرا ضروريا، خصوصا أمام انعدام نظم تساعد على بلوغ التنمية وخدمة الاقتصاد ومختلف الشؤون والقطاعات الأخرى".
وحث الوسلاتي على الاسراع بتفعيل مقترحات قابلة للتطبيق على أرض الواقع ووضع إجراءات وطرق وأساليب وآليات جديدة، مشيرا إلى أن من بين أهم هذه الآليات نظم عمل وفق "إدارة التنظيم والضوابط " بدلا من إدارة "التعليمات والاجتهاد الشخصي"، ونظم توضح وتحكم العلاقات بين جميع الأطرف التي تؤثر في الآداء، فضلا عن نظم عمل تتضمن تحديدا دقيقا للعلاقات والمهام والمسؤوليات والحقوق والواجبات.


