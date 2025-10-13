Babnet   Latest update 20:18 Tunis

مدغشقر: الرئيس أندريه راجولينا يغادر البلاد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ed3cdc8e4788.93644268_oimghqplfnjke.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 13 Octobre 2025 - 18:53
      
فرانس 24 - قال زعيم المعارضة في مدغشقر لرويترز الإثنين، إن الرئيس أندريه راجولينا غادر البلاد، وذلك بناء على معلومات حصل عليها من موظفي الرئاسة، وفق ما صرح به.

وقالت إذاعة فرنسا الدولية إنه نقل جوا على متن طائرة عسكرية فرنسية، مشيرة بأن ذلك قد يكون بمحض اتفاق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. من جهتها، نفت السلطات الفرنسية التدخل في الأزمة الملغاشية بأي شكل كان.



ولم يرد مكتب الرئيس الملغاشي، الذي قال في وقت سابق إن راجولينا كان سيلقي كلمة للأمة بحلول الساعة 1600 بتوقيت جرينتش اليوم، على طلبات التعليق.

وكان راجولينا قد أعلن الأحد عن محاولة جارية "لانتزاع السلطة بشكل غير قانوني وبالقوة"، بعد أن استولت وحدة متمردة من الجيش على القوات العسكرية، غداة انضمام جنود إلى احتجاجات ضد السلطات، تشهدها البلاد منذ أسابيع، تنديدا بانقطاع المياه والكهرباء قبل أن تتحول إلى دعوات لإسقاط النظام.

وأوضح نفس المصدر في مدغشقر أن المعلومات التي تحصل عليها تشير إلى أن راجولينا "غادر على متن هليكوبتر تابع له، من القصر الرئاسي حتى جزيرة سانت ماري بشرق مدغشقر، حيث كانت تنتظره طائرة فرنسية". واضاف أن راجولينا "تمكن بفضل الجيش الفرنسي من الالتحاق بجزيرة لا رجوانن الفرنسية حيث كانت تنتظره طائرة أخرى. والطائرة الأخيرة خاصة، وتابعة لشركة فيزاجيت الألمانية، أقلته حتى دبي حيث وصل صباح الاثنين".


