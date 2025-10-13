Babnet   Latest update 21:18 Tunis

زغوان: برمجة 90 ألف هكتار للزراعات الكبرى خلال الموسم الفلاحي الحالي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ZAGHOUAN-TUNISIE.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 13 Octobre 2025 - 20:45
      
تقدّر المساحة الجملية المبرمجة للزراعات الكبرى بولاية زغوان خلال الموسم الفلاحي الحالي بحوالي90 ألف هكتار ستخصّص 70 بالمائة منها لزراعة الحبوب وما يقارب 30 بالمائة للأعلاف، وفق تقديرات المندوبية الجهوية للفلاحة.

وأوضح رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية فرج الهيشري، في تصريح لوكالة "وات"، أن موسم الأعلاف، الذي انطلق مطلع  سبتمبر المنقضي، تقدّم بحوالي 10 بالمائة بينما مازالت الاستعدادات جارية لانطلاق إنجاز مساحات الحبوب حيث تتواصل أشغال الحراثة بصنفيها الأولى والمعاودة، في انتظار عمليات البذر التي قد تنطلق في موفى الشهر الجاري نظرا لتأخر نزول الأمطار الخريفية.

وأبرز رئيس الدائرة أن مصالح المندوبية تعمل بالتنسيق مع الهياكل المتدخلة لتوفير الكميات المطلوبة من البذور بصنفيها الممتاز والعادي في الآجال المحددة ووضعها على ذمة الفلاحين، علما أن حاجيات الجهة من البذور تقدّر بحوالي 67500 قنطار منها 37500 قنطار من البذور الممتازة المخصّصة للقمح الصلب واللين، تحصّلت منها الجهة على 14770 قنطارا إلى حدود اليوم .

 
وأضاف الهيشري أن متطلبات الفلاحين من الأسمدة ضبطت في حدود 160 ألف قنطار منها 100 ألف قنطار من الأمونيتر، و50 ألف قنطار من ثاني أمنيوم الفسفاط "د.أ.ب"، و10 آلاف قنطار من الفسفاط.


