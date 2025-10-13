Babnet   Latest update 17:16 Tunis

صفقة ضخمة بـ5.38 مليار دولار بين السعودية والجزائر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ed1453a7a516.33684120_epilomfknghqj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 13 Octobre 2025 - 15:59
      
وقعت "سوناطراك" الجزائرية اليوم وشركة مداد للطاقة السعودية عقد تقاسم إنتاج بقيمة 5.38 مليار دولار لاستكشاف واستغلال المحروقات في منطقة إيليزي جنوب الجزائر.

وذكرت الشركة الجزائرية في بيان نشرته أن مراسم توقيع العقد جرت في مقر المديرية العامة لشركة "سوناطراك".



ووقع العقد من الجانب الجزائري المدير العام لمجمع "سوناطراك" رشيد حشيشي، والمدير العام لشركة "مداد" للطاقة شمال إفريقيا عبد الإله بن محمد بن عبد الله العيبان.

وتم التوقيع بحضور وزير المحروقات والمناجم الجزائري محمد عرقاب، وسفير المملكة العربية السعودية بالجزائر عبد الله بن ناصر البصيري.

ويمتد هذا العقد لمدة ثلاثين (30) سنة قابلة للتمديد لعشر (10) سنوات إضافية، ويتضمن فترة بحث مدتها سبع (7) سنوات.

وسيتم تمويل إجمالي الاستثمارات المخطط لها لاستكشاف واستغلال هذه الرقعة بنسبة 100% من قبل الشريك "مداد" للطاقة شمال إفريقيا بمبلغ إجمالي يبلغ حوالي 5.4 مليار دولار، بما في ذلك 288 مليون دولار مخصصة لاستثمارات البحث.

وسينفذ برنامج الأشغال المرتبط بهذا العقد مع مراعاة المتطلبات المرتبطة بحماية البيئة. كما يتضمن هذا البرنامج الاعتماد على أحدث الحلول التكنولوجية والرقمية.

ويقدر الإنتاج المأمول في إطار استغلال محيط إليزي جنوب، بنهاية الفترة التعاقدية، بـ993 مليون برميل مكافئ نفط، منها 125 مليار متر مكعب من الغاز الموجه للتسويق، و204 ملايين برميل من المحروقات السائلة، من بينها 103 ملايين برميل من غاز البترول المسال و101 مليون برميل من المكثفات.

يشار إلى أن توقيع هذا العقد يأتي كتتويج للأعمال المنبثقة عن بروتوكول الاتفاق المبرم بين "سوناطراك" و"مداد" للطاقة شمال إفريقيا في مارس 2024.


