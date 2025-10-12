Babnet   Latest update 18:08 Tunis

وزير الطاقة السوري يبحث مع سفير الجزائر سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ebc307c0eff9.70009484_qjlefmhkgonpi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 12 Octobre 2025 - 16:00
      
أجرى سفير الجزائر لدى سوريا عبد القادر قاسمي الحسني اليوم الأحد، لقاء تشاوريا مع وزير الطاقة السوري محمد البشير، تناولا فيه سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.
ووفقا لما نقلته قناة "الإخبارية السورية"، فقد تضمن اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين سوريا والجزائر.


كما تناول اللقاء أفق تطوير العلاقات الثنائية وفتح مجالات جديدة للتعاون الفني والاستثماري بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.


وخلال زيارة قام بها وفد من خبراء وتقنيي مجمع سونلغاز إلى سوريا شهر جويلية الماضي، تم تقديم اقتراح مساعدات جزائرية لدمشق تضمنت تكوين الكفاءات في مجال الصيانة الثقيلة لوسائل الإنتاج، مع تقديم المساعدة والإشراف على عمليات المراجعة العامة للتوربينات الغازية في محطات توليد الكهرباء، ومرافقة وتقديم المساعدة في مجالات دراسات تشغيل الأنظمة الكهربائية، مع تكوين الكفاءات السورية.

هذا إضافة إلى المرافقة في مجال الهندسة لتطوير منشآت إنتاج ونقل الكهرباء إلى جانب المرافقة في مجال إعادة تأهيل نظام التحكم في النظام الكهربائي، فضلا عن تحديد الاحتياجات في مجال الإصلاح وقطع الغيار، مع إمكانية الإصلاح أو التصنيع في ورشات سونلغاز.



المصدر: الإخبارية السورية


