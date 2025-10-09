أديب هنغاري يفوز بجائزة نوبل للآداب لعام 2025

BREAKING NEWS

The 2025 #NobelPrize in Literature is awarded to the Hungarian author László Krasznahorkai “for his compelling and visionary oeuvre that, in the midst of apocalyptic terror, reaffirms the power of art.” pic.twitter.com/vVaW1zkWPS — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2025

وخلال الفعالية التي أجريت في العاصمة ستوكهولم اليوم أعلنت الأكاديمية السويدية فوز الأديب الهنغاري لازلو كراسناهوركاي بالجائزة عن مجال الآداب لهذا العام.