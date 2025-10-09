أديب هنغاري يفوز بجائزة نوبل للآداب لعام 2025
أعلنت اللجنة القائمة على جوائز نوبل عن اسم الفائز بالجائزة في مجال الآداب للعام الجاري.
وخلال الفعالية التي أجريت في العاصمة ستوكهولم اليوم أعلنت الأكاديمية السويدية فوز الأديب الهنغاري لازلو كراسناهوركاي بالجائزة عن مجال الآداب لهذا العام.
BREAKING NEWS— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2025
The 2025 #NobelPrize in Literature is awarded to the Hungarian author László Krasznahorkai “for his compelling and visionary oeuvre that, in the midst of apocalyptic terror, reaffirms the power of art.” pic.twitter.com/vVaW1zkWPS
