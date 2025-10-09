Babnet   Latest update 23:06 Tunis

بلدية صفاقس تتكفّل بالتنسيق لإعداد تصور نهائي لمشروع تهذيب المدينة العتيقة والحي الأوروبي قبل موفى 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5eb04bc9831088.87949482_gelpjnkiohfqm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 09 Octobre 2025 - 16:31 قراءة: 0 د, 48 ث
      
 أفضت جلسة عمل إنعقدت، أمس الأربعاء، بمقر قصر بلدية صفاقس، وخصّصت لمتابعة مشروع تهذيب وإحياء المدينة العتيقة بصفاقس والحي الأوروبي، إلى  الإتفاق على ان تتكفل بلدية صفاقس بالتنسيق والعمل المشترك مع الأطراف ذات العلاقة ومكونات المجتمع المدني، من أجل العناية بالمدينة العتيقة وإعداد التصور النهائي للمشروع وتقديمه للجهات المختصة قبل موفى السنة الحالية.

ويهدف مشروع تهذيب وإحياء المدينة العتيقة والحي الأوروبي بصفاقس، المقترح ضمن مخطط التنمية 2026-2030، إلى تهذيب المدينة والحي المذكورين، وضمان إدماجهما عمرانيا وإقتصاديا وإجتماعيا، إلى جانب تحسين ظروف العيش بهما وتعزيز جاذبيتهما الثقافية، والإقتصادية والسياحية، وحماية وصيانة وتثمين التراث التاريخي عبر إيجاد مقاربة متكاملة، وإتباع منهجية تشاورية تجمع بين البلدية والمؤسسات العمومية، والمجتمع المدني، والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، وذلك بإعتبار صبغتهما التاريخية والتراثية، وقيمتهما المعمارية.

يشار إلى أن الجلسة التأمت بإشراف الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية صفاقس، فرحات بريّك، وبحضور معتمد صفاقس المدينة، وعضوي مجلس نواب الشعب عن لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، ورؤساء المجالس المحلية، وممثل وكالة التهذيب والتجديد العمراني، وممثلي المعهد الوطني للتراث، وعدد من إطارات بلدية صفاقس.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316342


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 10 أوكتوبر 2025 | 18 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:17
17:51
15:21
12:13
06:22
04:56
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet29°
19° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-18
28°-21
27°-21
29°-20
29°-20
  • Avoirs en devises
    24611,8

  • (09/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41467 DT        1$ =2,93932 DT
  • Solde Compte du Trésor   (09/10)   1108,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    