بلدية صفاقس تتكفّل بالتنسيق لإعداد تصور نهائي لمشروع تهذيب المدينة العتيقة والحي الأوروبي قبل موفى 2025

أفضت جلسة عمل إنعقدت، أمس الأربعاء، بمقر قصر بلدية صفاقس، وخصّصت لمتابعة مشروع تهذيب وإحياء المدينة العتيقة بصفاقس والحي الأوروبي، إلى الإتفاق على ان تتكفل بلدية صفاقس بالتنسيق والعمل المشترك مع الأطراف ذات العلاقة ومكونات المجتمع المدني، من أجل العناية بالمدينة العتيقة وإعداد التصور النهائي للمشروع وتقديمه للجهات المختصة قبل موفى السنة الحالية.



ويهدف مشروع تهذيب وإحياء المدينة العتيقة والحي الأوروبي بصفاقس، المقترح ضمن مخطط التنمية 2026-2030، إلى تهذيب المدينة والحي المذكورين، وضمان إدماجهما عمرانيا وإقتصاديا وإجتماعيا، إلى جانب تحسين ظروف العيش بهما وتعزيز جاذبيتهما الثقافية، والإقتصادية والسياحية، وحماية وصيانة وتثمين التراث التاريخي عبر إيجاد مقاربة متكاملة، وإتباع منهجية تشاورية تجمع بين البلدية والمؤسسات العمومية، والمجتمع المدني، والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، وذلك بإعتبار صبغتهما التاريخية والتراثية، وقيمتهما المعمارية.





يشار إلى أن الجلسة التأمت بإشراف الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية صفاقس، فرحات بريّك، وبحضور معتمد صفاقس المدينة، وعضوي مجلس نواب الشعب عن لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، ورؤساء المجالس المحلية، وممثل وكالة التهذيب والتجديد العمراني، وممثلي المعهد الوطني للتراث، وعدد من إطارات بلدية صفاقس.