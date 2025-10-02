بوتين يطرح أسئلة حول طريقة إدارة القطاع وفق خطة ترامب ويقدم رؤيته

وكالات - علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على المقترح الأمريكي بشأن غزة، مؤكدا أن هناك عدة أسئلة بشأن إدارة القطاع من قبل هيئة دولية أهمها إلى متى ستستمر في العمل وكيف ولمن ستنقل السلطة؟.



وأكد الرئيس بوتين أن روسيا مستعدة بشكل عام لدعم اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، مشددا على أن نقل الإدارة يجب أن يكون إلى السلطة الفلسطينية.



وقال بوتين خلال جلسة منتدى "فالداي" الدولي للمناقشات: "بشأن اقتراح الرئيس ترامب حول غزة، ربما سيكون هذا مفاجئا لكم، لكن روسيا مستعدة بشكل عام لدعمه. بالطبع، يجب علينا دراسة الاقتراحات المقدمة بعناية، وبالطبع، شريطة أن يؤدي ذلك إلى الهدف النهائي الذي كنا دائما نتحدث عنه".وأشار إلى أن روسيا دائما ما دعت إلى إنشاء دولتين - إسرائيل وفلسطين، وهذا هو مفتاح الحل النهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وأعرب الرئيس الروسي عن اعتقاده بأن بارقة أمل قد تظهر في نهاية النفق للصراع الدائر في الشرق الأوسط، قائلا: "يبدو لي أن هناك بعض الأمل في نهاية النفق، قد يظهر رغم كل شيء".وقال بوتين حول مقترح إنشاء هيئة دولية ستدير قطاع غزة لفترة من الوقت، برئاسة رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير: "هو ليس معروفا كصانع سلام كبير، لكنني أعرفه شخصيا. علاوة على ذلك، زرت منزله، وبيت عائلته، وشربنا القهوة معا في الصباح ونحن نرتدي البيجاما.. إنه رجل له آراؤه الخاصة، وسياسي خبير، وبشكل عام، بالطبع، إذا تم توجيه أنشطته وخبراته ومعرفته نحو مسار سلمي، فيمكنه أن يلعب دورا إيجابيا".ولكنه أشار إلى أن عدة أسئلة تطرح على الفور أهمها: "كم من الوقت ستستمر هذه الإدارة الدولية في العمل، وكيف وإلى من سيتم نقل السلطة بعد ذلك".وأضاف الرئيس: "على حد فهمي، في هذا الصدد، تم ذكر إمكانية نقل السلطة إلى السلطة الفلسطينية. في رأيي، سيكون من الأفضل بشكل عام نقل كل شيء إلى إدارة الرئيس عباس والسلطة الفلسطينية الحالية".ومع ذلك، اعترف بأنه سيكون من الصعب على السلطة الفلسطينية الحالية معالجة القضايا المتعلقة بالأمن.وقال بوتين: "ولكن، كما أفهم من عرض زملائي الذين تحدثت معهم اليوم حول هذا الموضوع، فإنه يتم النظر في إمكانية نقل السيطرة على قطاع غزة، بما في ذلك إلى الشرطة المحلية، لضمان الأمن. ولكن هل هذا سيء؟ في رأيي، هذا جيد".وشدد الرئيس الروسي على أنه من المهم فهم المدة التي ستستغرقها الإدارة الدولية في إدارة قطاع غزة، وجدول نقل السلطة المدنية والقضايا الأمنية.ولفت بوتين إلى أن "لدينا اتصالات مع حماس، ومن المهم بالنسبة إلينا أن تدعم حماس ذلك أيضا، وكذلك أن تدعمه السلطة الفلسطينية".وختم بوتين بالتأكيد على أن الدعم الروسي لأي مبادرة يعتمد على مدى التزامها بحل الدولتين، وعلى وضوح الآليات والجدول الزمني لنقل السلطات المدنية والأمنية إلى الفلسطينيين، مشددا على أن "الإدارة الدولية لا يمكن أن تكون بديلا دائما عن السيادة الفلسطينية".ويشار إلى أن نادي فالداي الدولي للحوار، هو منظمة تضم خبراء بارزين من روسيا والعديد من الدول، من الذين لهم باع طويل في العلوم السياسية والاقتصاد والتاريخ والعلاقات الدولية. تأسس النادي عام 2004.