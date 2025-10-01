كأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة: تعادل بنما وأوكرانيا (1-1) وكوريا الجنوبية والباراغواي (0-0)

Babnet   Latest update 14:35 Tunis

تعادل المنتخب البنمي مع نظيره الأوكراني بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما امس الثلاثاء بملعب إلياس فيغيروا براندر ببالباراييسو، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثانية من كأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة، التي تقام بالشيلي إلى غاية 20 أكتوبر الجاري.
وسجل هدف المنتخب الأوكراني هينادي سينشوك من علامة الجزاء في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك غوستافو هيريرا التعادل للمنتخب البنمي في الدقيقة 36.
وبهذه النتيجة ارتقى المنتخب الأوكراني إلى المركز الأول برصيد 4 نقاط رفقة المنتخب الباراغواي الذي تعادل في الجولة ذاتها مع المنتخب الكوري الجنوبي دون اهداف، بينما يحتل المنتخبان البنمي والكوري المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة.

وفي الجولة الأولى عن هذه المجموعة، كان المنتخب الأوكراني فاز على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين دون رد، بينما تغلب منتخب البارغواي على نظيره البنمي (3-2).

وفي الجولة الثالثة والأخيرة، يواجه المنتخب البنمي نظيره الكوري الجنوبي، بينما يلتقي المنتخب الأوكراني بنظيره البارغواياني.


