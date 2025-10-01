كأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة: تعادل بنما وأوكرانيا (1-1) وكوريا الجنوبية والباراغواي (0-0)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dd096c1c5d72.48187501_kqnhigpfmlejo.jpg width=100 align=left border=0>

تعادل المنتخب البنمي مع نظيره الأوكراني بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما امس الثلاثاء بملعب إلياس فيغيروا براندر ببالباراييسو، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثانية من كأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة، التي تقام بالشيلي إلى غاية 20 أكتوبر الجاري.

وسجل هدف المنتخب الأوكراني هينادي سينشوك من علامة الجزاء في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك غوستافو هيريرا التعادل للمنتخب البنمي في الدقيقة 36.

وبهذه النتيجة ارتقى المنتخب الأوكراني إلى المركز الأول برصيد 4 نقاط رفقة المنتخب الباراغواي الذي تعادل في الجولة ذاتها مع المنتخب الكوري الجنوبي دون اهداف، بينما يحتل المنتخبان البنمي والكوري المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة.

