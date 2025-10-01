عامر بحبة: تقلبات جوية منتظرة وانخفاض في درجات الحرارة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67dff6d251b7d6.28774139_kjngpeoimfhlq2.jpg width=100 align=left border=0>
استضاف برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، في فقرة Arrière-Plan، الأستاذ المبرّز في الجغرافيا والباحث في المخاطر الطبيعية والخبير في الطقس عامر بحبة، للحديث عن تطورات الوضع الجوي خلال الأيام القادمة.
أمطار وتقلبات جوية
أكد بحبة أنّ التقلبات الجوية انطلقت منذ الليلة الماضية مع نزول أمطار محلية ببنزرت وسليانة والكريب، مبيّنا أنّ الوضع سيستمر خلال اليومين القادمين خاصة في السواحل الشمالية (بنزرت، نابل، باجة، جندوبة، وبرقة)، مع إمكانية تسجيل أمطار محلية في الوسط الشرقي (سوسة، المنستير، المهدية، وصفاقس).
وأشار إلى أنّ الأمطار ستكون أكثر غزارة اليوم مقارنة بالغد
، فيما يظل الجنوب أقل تأثّرا بهذه الاضطرابات، باستثناء احتمال تساقط أمطار خفيفة في ولايتي مدنين وقابس.
تراجع الحرارة
وبخصوص درجات الحرارة، أوضح بحبة أنّها ستشهد انخفاضا ملحوظا، لتتراوح القصوى بين 17 و20 درجة في المرتفعات الغربية
، وبين 20 و27 درجة في بقية الجهات
، مؤكدا غياب الأجواء الثلاثينية. كما ستسجل الحرارة ليلا معدلات منخفضة قد تصل إلى 10 درجات
في بعض المناطق الغربية.
التوقعات القادمة
توقع بحبة عودة الأمطار مع نهاية الأسبوع، خاصة يوم الأحد وبداية الأسبوع المقبل، نتيجة منخفض جوي جديد قادم من أوروبا. كما أشار إلى إمكانية تسجيل تقلبات إضافية منتصف شهر أكتوبر.
السدود وتحسن المخزون المائي
وفي ما يتعلق بالموارد المائية، كشف بحبة أنّ السدود سجلت تدفق حوالي 18 مليون متر مكعب من المياه
في الأيام الأخيرة، لترتفع نسبة امتلائها إلى 28,1 بالمائة
، أي بزيادة تناهز 120 مليون متر مكعب مقارنة بالسنة الماضية
، رغم بقاء الوضع في حاجة إلى كميات أوفر من الأمطار.
