عامر بحبة: تقلبات جوية منتظرة وانخفاض في درجات الحرارة

استضاف برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، في فقرة Arrière-Plan، الأستاذ المبرّز في الجغرافيا والباحث في المخاطر الطبيعية والخبير في الطقس عامر بحبة، للحديث عن تطورات الوضع الجوي خلال الأيام القادمة.



أمطار وتقلبات جوية



تراجع الحرارة



التوقعات القادمة



السدود وتحسن المخزون المائي



أكد بحبة أنّ التقلبات الجوية انطلقت منذ الليلة الماضية مع نزول أمطار محلية ببنزرت وسليانة والكريب، مبيّنا أنّ الوضع سيستمر خلال اليومين القادمين خاصة في السواحل الشمالية (بنزرت، نابل، باجة، جندوبة، وبرقة)، مع إمكانية تسجيل أمطار محلية في الوسط الشرقي (سوسة، المنستير، المهدية، وصفاقس).وأشار إلى أنّ، فيما يظل الجنوب أقل تأثّرا بهذه الاضطرابات، باستثناء احتمال تساقط أمطار خفيفة في ولايتي مدنين وقابس.وبخصوص درجات الحرارة، أوضح بحبة أنّها ستشهد انخفاضا ملحوظا، لتتراوح القصوى بين، وبين، مؤكدا غياب الأجواء الثلاثينية. كما ستسجل الحرارة ليلا معدلات منخفضة قد تصل إلىفي بعض المناطق الغربية.توقع بحبة عودة الأمطار مع نهاية الأسبوع، خاصة يوم الأحد وبداية الأسبوع المقبل، نتيجة منخفض جوي جديد قادم من أوروبا. كما أشار إلى إمكانية تسجيل تقلبات إضافية منتصف شهر أكتوبر.وفي ما يتعلق بالموارد المائية، كشف بحبة أنّ السدود سجلتفي الأيام الأخيرة، لترتفع نسبة امتلائها إلى، أي بزيادة تناهز، رغم بقاء الوضع في حاجة إلى كميات أوفر من الأمطار.