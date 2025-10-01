ألمانيا.. رجل يفجر منزل والديه في ميونيخ وينتحر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dcebcdc22124.24774834_enfqgipkoljhm.jpg width=100 align=left border=0>

أقدم رجل على تفجير منزل والديه والانتحار في مدينة ميونخ الألمانية، وفقا لما نشرته صحيفة "بيلد" نقلا عن مصادرها.



وأفادت الصحيفة، اليوم الأربعاء، بأن الرجل قام بتلغيم المنزل الواقع في عاصمة ولاية بافاريا بأجهزة متفجرة، قبل أن يشعل النار فيه وينتحر، حيث عثر على جثته في مكان الحادث.

