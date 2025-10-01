ألمانيا.. رجل يفجر منزل والديه في ميونيخ وينتحر
أقدم رجل على تفجير منزل والديه والانتحار في مدينة ميونخ الألمانية، وفقا لما نشرته صحيفة "بيلد" نقلا عن مصادرها.
وأفادت الصحيفة، اليوم الأربعاء، بأن الرجل قام بتلغيم المنزل الواقع في عاصمة ولاية بافاريا بأجهزة متفجرة، قبل أن يشعل النار فيه وينتحر، حيث عثر على جثته في مكان الحادث.
كما تم العثور على شخص آخر على الأقل مصاب بجروح ناتجة عن طلق ناري في نفس المكان.
A house in Munich (Lerchenauer Straße/Dahlienstraße) has been on fire since 5am after strong explosions & reports of gunfire. Emergency services are on full alert and say the incident was not accidental. #Munich #Germany pic.twitter.com/rYUOby7XiN— Conflicthistory and News (@news_and32812) October 1, 2025
