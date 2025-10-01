Babnet   Latest update 14:35 Tunis

الأجندة الجبائية لشهر أكتوبر 2025: أربع مواعيد أساسية لخلاص الالتزامات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cfd1bd374ef6.40368894_lpknihfoqgmje.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 01 Octobre 2025 - 11:00
      
حدّدت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، في الأجندة الجبائية لشهر أكتوبر الجاري، أربعة تواريخ هامة لخلاص الالتزامات المحمولة على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والشركات:

* 16 أكتوبر: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص الطبيعيين.

* 16 أكتوبر: آخر أجل لإيداع التصريح الثلاثي للأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي.

* 20 أكتوبر: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين المنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد.
* 28 أكتوبر: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد.

وأوضحت الإدارة أنّ هذه المواعيد تمثل آخر يوم من الأجل القانوني المخصص لإيداع التصاريح، مع إمكانية الإيداع في الأيام السابقة لتفادي الاكتظاظ بالقباضات المالية والضغط على المنظومة المعلوماتية.


