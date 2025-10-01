الأجندة الجبائية لشهر أكتوبر 2025: أربع مواعيد أساسية لخلاص الالتزامات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cfd1bd374ef6.40368894_lpknihfoqgmje.jpg width=100 align=left border=0>

حدّدت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، في الأجندة الجبائية لشهر أكتوبر الجاري، أربعة تواريخ هامة لخلاص الالتزامات المحمولة على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والشركات:



* 16 أكتوبر: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص الطبيعيين.

