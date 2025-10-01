الأجندة الجبائية لشهر أكتوبر 2025: أربع مواعيد أساسية لخلاص الالتزامات
حدّدت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، في الأجندة الجبائية لشهر أكتوبر الجاري، أربعة تواريخ هامة لخلاص الالتزامات المحمولة على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والشركات:
* 16 أكتوبر: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص الطبيعيين.
* 16 أكتوبر: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص الطبيعيين.
* 16 أكتوبر: آخر أجل لإيداع التصريح الثلاثي للأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي.
* 20 أكتوبر: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين المنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد.
* 28 أكتوبر: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد.
وأوضحت الإدارة أنّ هذه المواعيد تمثل آخر يوم من الأجل القانوني المخصص لإيداع التصاريح، مع إمكانية الإيداع في الأيام السابقة لتفادي الاكتظاظ بالقباضات المالية والضغط على المنظومة المعلوماتية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315803