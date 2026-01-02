دوز: ارتفاع نسبة الإيواء إلى 86 بالمائة خلال احتفالات رأس السنة الإدارية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6957a1a3d34a75.39590538_ifnkmhoqgjpel.jpg width=100 align=left border=0>

شهدت مختلف الوحدات الفندقية بالمنطقة السياحية بدوز من ولاية قبلي، إلى جانب كافة المخيمات ووحدات التنشيط الموزعة بالفضاء الصحراوي، تنظيم سهرات ليلية بمناسبة الاحتفال برأس السنة الإدارية، ممّا ساهم في ارتفاع نسبة الإيواء لتبلغ 86 بالمائة، وفق المندوب الجهوي للسياحة ياسر صوف.



وأفاد المصدر ذاته لصحفي وات بأن 1980 حريفًا قضوا ليلتهم بمختلف هذه الوحدات السياحية، أغلبهم من الجنسية الإيطالية والفرنسية، إلى جانب السياح التونسيين. وأشار إلى أنّ فرق الرقابة التابعة للمندوبية الجهوية للسياحة أمّنت خلال هذه الفترة العديد من الزيارات الميدانية لتفقّد جودة الخدمات المقدّمة للحرفاء، والتي كانت في أغلبها جيّدة.







مؤشرات إيجابية للسياحة الصحراوية بقبلي

ويُشار إلى أنّ ولاية قبلي سجّلت منذ مطلع سنة 2025 وإلى غاية 10 ديسمبر المنقضي حلول 175908 سائحًا بالجهة، مقارنة بـ 171402 سائحًا خلال نفس الفترة من سنة 2024، أي بزيادة تُقدّر بـ 1.02 بالمائة، وهي نفس نسبة الزيادة المسجّلة في عدد الليالي المقضاة التي ارتفعت من 189162 إلى 192945 ليلة.





الفضاء الصحراوي رافعة للترويج السياحي

ويُذكر أنّ عدد الرحلات المتوجّهة إلى الفضاء الصحراوي المسجّلة منذ بداية سنة 2025 وإلى غاية 22 ديسمبر من نفس السنة بلغ 2567 رحلة، وفق معطيات المندوبية الجهوية للسياحة، وهو ما يبيّن أهمية هذا المنتوج في دعم السياحة الصحراوية باعتباره منتوجًا مميّزًا يساهم في مزيد التسويق للوجهة التونسية بالأسواق العالمية.