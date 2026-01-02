دوز: ارتفاع نسبة الإيواء إلى 86 بالمائة خلال احتفالات رأس السنة الإدارية
شهدت مختلف الوحدات الفندقية بالمنطقة السياحية بدوز من ولاية قبلي، إلى جانب كافة المخيمات ووحدات التنشيط الموزعة بالفضاء الصحراوي، تنظيم سهرات ليلية بمناسبة الاحتفال برأس السنة الإدارية، ممّا ساهم في ارتفاع نسبة الإيواء لتبلغ 86 بالمائة، وفق المندوب الجهوي للسياحة ياسر صوف.
وأفاد المصدر ذاته لصحفي وات بأن 1980 حريفًا قضوا ليلتهم بمختلف هذه الوحدات السياحية، أغلبهم من الجنسية الإيطالية والفرنسية، إلى جانب السياح التونسيين. وأشار إلى أنّ فرق الرقابة التابعة للمندوبية الجهوية للسياحة أمّنت خلال هذه الفترة العديد من الزيارات الميدانية لتفقّد جودة الخدمات المقدّمة للحرفاء، والتي كانت في أغلبها جيّدة.
