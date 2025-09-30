تم حذفه لاحقا.. ترامب يروج لتقنية طبية وهمية في فيديو مثير للجدل منتج بالذكاء الاصطناعي
في حادثة مثيرة للجدل، نشر دونالد ترامب مقطع فيديو تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي يعلن فيه عن وصول "أسرة العلاج"، وهي تكنولوجيا افتراضية يزعم أنها قادرة على شفاء جميع الإصابات.
وظهر ترامب في الفيديو الذي نشره على منصة "تروث سوشيال" يوم الجمعة الماضي وتم حذفه لاحقا، وهو يعلن عن إتاحة "أسرة العلاج" (medbeds) لكل مواطن أمريكي، مدعيا أن هذه التكنولوجيا قادرة على استعادة الصحة الكاملة للمواطنين.
وعرض الفيديو الذي تم حفظ نسخ منه ونشرها من قبل مستخدمين آخرين، تقريرا إخباريا مزيفا يحاكي برامج قناة "فوكس نيوز"، حيث ادعى ترامب المنتج بالذكاء الاصطناعي أن "هذه المرافق آمنة وحديثة ومصممة لاستعادة الصحة الكاملة لكل مواطن".
Trump tonight appears to have pushed the false "medbed" conspiracy theory, which has spread in the far-right internet over the years. https://t.co/L1MBPIU4ON pic.twitter.com/wWBQPDFbnb— Alex Kaplan (@AlKapDC) September 28, 2025
وتعود أصول نظرية مؤامرة "أسرة العلاج" إلى عدة سنوات، وهي امتداد لمعتقدات سابقة انتشرت في أوساط الطب البديل وحركة "العصر الجديد". وتدعي النظرية وجود أسرة أو أجهزة قادرة على علاج جميع الأمراض المعروفة، لكن النخبة العالمية تخفيها عن العامة، فيما تزعم روايات أخرى أن أصل هذه التكنولوجيا يعود إلى "كائنات فضائية".
وفي سياق متصل، حاولت بعض الشركات والأفراد استغلال هذه النظرية تجاريا، حيث عرضوا للبيع ما أسموه "أسرة العلاج" التي لم تكن سوى غرف فنادق مجددة أو أجهزة منزلية باهظة الثمن. وقد تلقت شركة "تيسلا بيوهيلينغ" إنذارا من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عام 2023 بسبب تسويقها كذبا لمنتجاتها على أنها علاجات طبية.
