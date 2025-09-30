تم حذفه لاحقا.. ترامب يروج لتقنية طبية وهمية في فيديو مثير للجدل منتج بالذكاء الاصطناعي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dba99ac392c7.90303329_efngkpihmlojq.jpg width=100 align=left border=0>

في حادثة مثيرة للجدل، نشر دونالد ترامب مقطع فيديو تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي يعلن فيه عن وصول "أسرة العلاج"، وهي تكنولوجيا افتراضية يزعم أنها قادرة على شفاء جميع الإصابات.



وظهر ترامب في الفيديو الذي نشره على منصة "تروث سوشيال" يوم الجمعة الماضي وتم حذفه لاحقا، وهو يعلن عن إتاحة "أسرة العلاج" (medbeds) لكل مواطن أمريكي، مدعيا أن هذه التكنولوجيا قادرة على استعادة الصحة الكاملة للمواطنين.

