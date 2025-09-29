Babnet   Latest update 07:42 Tunis

تعاون مغربي-هندي: إطلاق صناعة مدرعات متعددة المهام لدعم القدرة الدفاعية المحلية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68da6d6e7fb626.72484086_nfjlmeqphoikg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 29 Septembre 2025
      
أطلق المغرب مصنعًا جديدًا بمدينة برشيد لإنتاج المركبات المدرعة متعددة المهام (8X8)، في خطوة استراتيجية لتعزيز سيادته الصناعية وقدراته الدفاعية، بشراكة مع شركة “تاتا أدفانسد سيستمز” الهندية. المشروع يهم مدرعات من طراز Kestrel/WHAP المطوّرة من طرف الهند، على أن تخرج أولى الوحدات من خط الإنتاج خلال ستة أشهر، مع بدء عمليات التسليم بعد حوالي سنتين للقوات المسلحة الملكية وأسواق إفريقية أخرى.

ووفق موقع هسبريس المغربي, يمثل هذا المصنع نقلة نوعية، إذ ستصل نسبة المكونات المحلية إلى 35% قابلة للارتفاع إلى 50%، ما يعكس توجه المغرب نحو توطين التكنولوجيا العسكرية والاكتفاء الذاتي.



الخبير الأمني محمد شقير اعتبر أن الافتتاح يمثل إشارة عملية إلى انطلاق ورش استراتيجي لبناء صناعة دفاعية وطنية، ورسالة مفتوحة لشركات أجنبية أخرى للاستثمار في هذا المجال. أما الخبير العسكري عبد الرحمان مكاوي فأكد أن التعاون مع الهند، صاحبة قاعدة تكنولوجية متقدمة، يهدف إلى تقليص كلفة الاستيراد وتوفير فرص شغل جديدة، إضافة إلى تعزيز الاستقلالية السياسية عبر تنويع الشراكات الدولية.

ويرى المكاوي أن المشروع لا يقتصر على البعد العسكري، بل يحمل أيضًا أبعادًا اقتصادية وتنموية، من خلال خلق مواطن شغل، خفض البطالة بين الكفاءات، وتمكين المغرب من إعادة تصدير الأسلحة المنتجة محليًا نحو أسواق جديدة.


