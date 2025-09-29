تعاون مغربي-هندي: إطلاق صناعة مدرعات متعددة المهام لدعم القدرة الدفاعية المحلية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68da6d6e7fb626.72484086_nfjlmeqphoikg.jpg width=100 align=left border=0>

أطلق المغرب مصنعًا جديدًا بمدينة برشيد لإنتاج المركبات المدرعة متعددة المهام (8X8)، في خطوة استراتيجية لتعزيز سيادته الصناعية وقدراته الدفاعية، بشراكة مع شركة “تاتا أدفانسد سيستمز” الهندية. المشروع يهم مدرعات من طراز Kestrel/WHAP المطوّرة من طرف الهند، على أن تخرج أولى الوحدات من خط الإنتاج خلال ستة أشهر، مع بدء عمليات التسليم بعد حوالي سنتين للقوات المسلحة الملكية وأسواق إفريقية أخرى.



ووفق موقع هسبريس المغربي, يمثل هذا المصنع نقلة نوعية، إذ ستصل نسبة المكونات المحلية إلى 35% قابلة للارتفاع إلى 50%، ما يعكس توجه المغرب نحو توطين التكنولوجيا العسكرية والاكتفاء الذاتي.

