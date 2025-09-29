Babnet   Latest update 07:42 Tunis

الصين تفتتح أعلى جسر معلق في العالم بارتفاع يفوق برج شنغهاي!

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d7786fb21358.22706809_hnfikepgolqjm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 29 Septembre 2025 - 13:33 قراءة: 1 د, 11 ث
      
افتتحت الصين، الأحد 28 سبتمبر، أعلى جسر معلق فولاذي في العالم بمقاطعة قويتشو، بارتفاع 625 مترا فوق نهر بييبان، ليختصر وقت العبور عبر كانيون هواجيانغ الكبير من ساعات إلى دقائق.

ويمتد الجسر العملاق فوق كانيون هواجيانغ الكبير، ليختصر زمن العبور عبر الوادي من ساعتين إلى بضع دقائق فقط، وفقا لوكالة شينخوا.



ويرتفع الجسر الجديد 625 مترا فوق نهر بييبان، أي ما يعادل تقريبا ارتفاع برج شنغهاي – أطول ناطحة سحاب في الصين – متفوقا بنحو 60 مترا على حامل الرقم القياسي السابق، جسر دوجي المجاور. ويبلغ الطول الإجمالي للجسر 2890 مترا مع امتداد رئيسي بطول 1420 مترا، متجاوزا جسر همبر البريطاني الذي كان الأطول من نوعه حتى عام 1998.

ويتكون الجسر من 93 قسما فولاذيا تزن مجتمعة نحو 22 ألف طن، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف وزن برج إيفل. ومع إنجازه، أصبح الجسر أيضا أطول جسر جبلي في العالم.

وتشتهر مقاطعة قويتشو بكونها "موطن الجسور العملاقة"، حيث تضم نحو نصف أعلى 100 جسر في العالم. وبحلول عام 2020، تجاوز عدد الجسور التي يزيد ارتفاعها عن 100 متر في المقاطعة حاجز الألف، مما يعزز مكانتها كعاصمة للهندسة الجسرية في الصين.


