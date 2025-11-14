Babnet   Latest update 06:22 Tunis

رونالدو يرتكب المحظور والبرتغال تتكبد خسارة قاسية تهدد تأهلها المباشر إلى مونديال 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6916c07099b016.38398647_hmijgnflepkoq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 14 Novembre 2025 - 00:36
      
مني منتخب البرتغال بهزيمة مؤلمة على يد مضيقه الإيرلندي بهدفين دون رد مساء يوم الخميس، ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة للمجموعة السادسة في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقدم منتخب إيرلندا في الدقيقة 17 برأسية المهاجم تروي باروت.



وعاد تروي باروت ليوسع الفارق لصالح إيرلندا في الدقيقة 45، بتسديدة أرضية متقنة، خدعت الحارس دييغو كوستا وسكنت شباكه.

وفي الدقيقة 59، ارتكب قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو المحظور عندما وجه ضربة بالمرفق لظهر المدافع الإيرلندي دارا أوشي، بدون كرة، ليسقط الأخير أرضا ويحتسب الحكم ركلة حرة، مع منح "الدون" بطاقة صفراء.


لكن الحكم تلقى إشارة من حكم الفيديو المساعد، بوجود احتمالية لتغيير القرار وطرد رونالدو مباشرة، وهو ما دفع الحكم لمراجعة اللقطة بنفسه.


وبالفعل، عاد الحكم إلى الملعب مجددا، ليلغي البطاقة الصفراء، ويشهر بطاقة حمراء في وجه صاحب الـ40 عاما، ليترك منتخبه خلفه منقوصا ومتخلفا بهدفين دون رد.


وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إلى تعرض رونالدو للطرد الأول في مسيرته الدولية مع البرتغال، وذلك في ظهوره رقم 226 مع منتخب بلاده.

ولا يزال منتخب البرتغال يحتفظ بصدارة المجموعة السادسة، رغم تجمد رصيده عند 10 نقاط، بينما رفع منتخب إيرلندا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، ويأتي منتخب هنغاريا في الوصافة برصيد 8 نقاط.

وتتبقى جولة وحيدة من عمر التصفيات، حيث سيلتقي منتخب البرتغال مع أرمينيا، فيما تلعب هنغاريا ضد إيرلندا، وستقام المباراتان الأحد المقبل.

ويتحتم على البرتغال الفوز على أرمينيا لتصدر المجموعة السادسة والتأهل مباشرة إلى المونديال وتفادي الدخول في الحسابات المعقدة.


