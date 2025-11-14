الدورة العاشرة لمعرض تحف وهدايا آخر السنة من 16 الى 25 ديسمبر 2025 بفضاء دار نابل

تنظم المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بنابل بالتعاون مع جمعية صيانة مدينة نابل الدورة العاشرة لمعرض تحف هدايا آخر السنة وذلك من 16 الى 25 ديسمبر 2025 بفضاء دار نابل.



ويعدّ هذا المعرض منصة فريدة لدعم الصّناعات التّقليدية وإنعاش التّراث الوطني من خلال عرض وترويج المنتوجات التقليدية التونسية المبتكرة التي تستجيب لخصوصيات الاسواق المحلية والاجنبية.



وتهدف هذه التّظاهرة الى دعم نشاط الحرفيّين لترويج منتوجات الصّناعات التقليدية بأسعار معقوله وتشجيع الوافدين على هذا المعرض من تونسيّين وأجانب ومؤسسات وادارات على اقتناء التحف والهدايا بمناسبة نهاية السنة.ويشارك في هذا المعرض عدد من الحرفيّين في اختصاصات مختلفة على غرار صناعة الجلد والفخار والتّحف والهدايا والملابس التقليدية والأثاث التّقليدي والتّزويق على البلّور والحدادة الفنّية والحرير والتّطريز اليدوي والسّكاجة التّقليدية والخزف.ودعت المندوبيّة، الحرفيّين والمؤسّسات الحرفيّة الرّاغبة في المشاركة في المعرض الى تقديم مطلب في الغرض لدى الجهة المذكورة، وذلك قبل يوم 10 ديسمبر 2025.رصد