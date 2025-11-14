Babnet   Latest update 23:05 Tunis

الدورة العاشرة لمعرض تحف وهدايا آخر السنة من 16 الى 25 ديسمبر 2025 بفضاء دار نابل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/nabeul2017.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 14 Novembre 2025 - 23:05 قراءة: 0 د, 43 ث
      
تنظم المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بنابل بالتعاون مع جمعية صيانة مدينة نابل الدورة العاشرة لمعرض تحف هدايا آخر السنة وذلك من 16 الى 25 ديسمبر 2025 بفضاء دار نابل.

ويعدّ هذا المعرض منصة فريدة لدعم الصّناعات التّقليدية وإنعاش التّراث الوطني من خلال عرض وترويج المنتوجات التقليدية التونسية المبتكرة التي تستجيب لخصوصيات الاسواق المحلية والاجنبية.



وتهدف هذه التّظاهرة الى دعم نشاط الحرفيّين لترويج منتوجات الصّناعات التقليدية بأسعار معقوله وتشجيع الوافدين على هذا المعرض من تونسيّين وأجانب ومؤسسات وادارات على اقتناء التحف والهدايا بمناسبة نهاية السنة.

ويشارك في هذا المعرض عدد من الحرفيّين في اختصاصات مختلفة على غرار صناعة الجلد والفخار والتّحف والهدايا والملابس التقليدية والأثاث التّقليدي والتّزويق على البلّور والحدادة الفنّية والحرير والتّطريز اليدوي والسّكاجة التّقليدية والخزف.

ودعت المندوبيّة، الحرفيّين والمؤسّسات الحرفيّة الرّاغبة في المشاركة في المعرض الى تقديم مطلب في الغرض لدى الجهة المذكورة، وذلك قبل يوم 10 ديسمبر 2025.

رصد


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318482


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 15 نوفمبر 2025 | 24 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:13
14:51
12:11
06:56
05:27
الرطــوبة:
% 32
Babnet
Babnet27°
20° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-14
28°-14
30°-17
25°-17
20°-16
  • Avoirs en devises
    24904,5

  • (14/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41600 DT        1$ =2,94290 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/11)   996,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*