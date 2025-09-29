<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68da34cf4e64c3.23390220_pigqmeklhnjfo.jpg width=100 align=left border=0>

تستأنف اليوم الاثنين في باريس محاكمة شركتي "إير فرانس" و"إيرباص" في قضية تحطم طائرة الرحلة AF 447 عام 2009، ومقتل جميع ركابها وطاقمها البالغ عددهم 228.



تُعقد جلسة الاستئناف أمام محكمة في باريس، حيث تواجه الشركتان تهمة القتل غير العمد، وقد تصل الغرامة المحتملة لكل منهما إلى 225 ألف يورو (ما يعادل نحو 263 ألف دولار أمريكي). ودأبت الشركتان منذ وقوع الحادث على نفي أي مسؤولية عنه.

