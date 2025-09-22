ماكرون: وفاء لالتزام بلادي التاريخي في الشرق الأوسط أعلن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين

ماكرون: وعد دولة فلسطين لا يزال غير مكتمل منذ عشرات السنين ونتحمل مسؤولية جماعية في فشل بناء سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط#فرنسا#السعودية#فلسطين#قناة_العربية pic.twitter.com/DnxP586Tbq — العربية (@AlArabiya) September 22, 2025

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم، رسميا اعتراف فرنسا بدولة فلسطين، مؤكدا أن ذلك يأتي وفاء لالتزام البلاد التاريخي في الشرق الأوسط.