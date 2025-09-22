ماكرون: وفاء لالتزام بلادي التاريخي في الشرق الأوسط أعلن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم، رسميا اعتراف فرنسا بدولة فلسطين، مؤكدا أن ذلك يأتي وفاء لالتزام البلاد التاريخي في الشرق الأوسط.
ماكرون: وعد دولة فلسطين لا يزال غير مكتمل منذ عشرات السنين ونتحمل مسؤولية جماعية في فشل بناء سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط#فرنسا#السعودية#فلسطين#قناة_العربية pic.twitter.com/DnxP586Tbq— العربية (@AlArabiya) September 22, 2025
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315291