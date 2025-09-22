Babnet   Latest update 21:03 Tunis

ماكرون: وفاء لالتزام بلادي التاريخي في الشرق الأوسط أعلن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d1a54ef2f9a7.62292083_hpqlinfoekjmg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 22 Septembre 2025
      
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم، رسميا اعتراف فرنسا بدولة فلسطين، مؤكدا أن ذلك يأتي وفاء لالتزام البلاد التاريخي في الشرق الأوسط.



