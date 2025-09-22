بلديات فرنسية ترفع العلم الفلسطيني تزامناً مع إعلان الاعتراف بدولة فلسطين
شهدت فرنسا صباح الاثنين 22 سبتمبر 2025، مبادرات رمزية بارزة مع رفع العلم الفلسطيني على واجهات عدة بلديات، تزامناً مع استعداد باريس للإعلان الرسمي عن الاعتراف بدولة فلسطين.
في سان دوني بضاحية باريس، رُفع العلم حوالي الساعة 9:40 صباحاً على واجهة البلدية بحضور رئيسها ماتيو هانوتين والسكرتير الأول للحزب الاشتراكي أوليفييه فور. وقال العمدة إن الخطوة تأتي في لحظة تاريخية معتبراً أن "هذا وقت الاعتراف بدولة فلسطين".
وفي نانت، رفعت البلدية العلم الفلسطيني بدورها، حيث كتبت العمدة الاشتراكية جوانا رولان عبر منصات التواصل: "هذا المساء، سيعلن رئيس الجمهورية في الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين. نانت تدعم هذا القرار التاريخي للجمهورية الفرنسية برفع العلم الفلسطيني لهذا اليوم".
وبحسب صحيفة لو فيغارو، أكدت وزارة الداخلية الفرنسية أن 21 بلدية أقدمت على هذه الخطوة رغم تحذيرات وزير الداخلية برونو ريتيلو، الذي شدد على وجوب تمسك البلديات بمبدأ حياد المرفق العام.
Retailleau veut interdire le drapeau palestinien ?— Alma Dufour (@alma_dufour) September 22, 2025
Qu'il vienne l'enlever de ses mains. 🇵🇸 pic.twitter.com/3akgF7Tl4h
