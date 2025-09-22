بلديات فرنسية ترفع العلم الفلسطيني تزامناً مع إعلان الاعتراف بدولة فلسطين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d1216b7bc348.31147769_pemgnliohjfkq.jpg width=100 align=left border=0>

شهدت فرنسا صباح الاثنين 22 سبتمبر 2025، مبادرات رمزية بارزة مع رفع العلم الفلسطيني على واجهات عدة بلديات، تزامناً مع استعداد باريس للإعلان الرسمي عن الاعتراف بدولة فلسطين.



في سان دوني بضاحية باريس، رُفع العلم حوالي الساعة 9:40 صباحاً على واجهة البلدية بحضور رئيسها ماتيو هانوتين والسكرتير الأول للحزب الاشتراكي أوليفييه فور. وقال العمدة إن الخطوة تأتي في لحظة تاريخية معتبراً أن "هذا وقت الاعتراف بدولة فلسطين".

