الذهب يواصل التحليق لمستويات قياسية جديدة والفضة عند أعلى مستوى منذ 14 عاماً

وكالات - واصلت أسعار الذهب ارتفاعها لتسجل مستوى قياسياً غير مسبوق عند 3718.56 دولار للأوقية، بزيادة تقارب 1%، بعد أن كانت قد بلغت 3707.40 دولار الأربعاء الماضي. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% لتصل إلى 3723.70 دولار.



وقال كبير محللي الأسواق في شركة "كيه سي أم تريد"، تيم ووترر، إن الذهب يستفيد حالياً من التوجهات التيسيرية للاحتياطي الفدرالي والطلب القوي من البنوك المركزية، مشيراً إلى إمكانية تسجيل مستويات قياسية إضافية هذا الأسبوع إذا واصلت البيانات الأميركية دعم خفض الفائدة.

