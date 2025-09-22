Babnet   Latest update 10:03 Tunis

الذهب يواصل التحليق لمستويات قياسية جديدة والفضة عند أعلى مستوى منذ 14 عاماً

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d10fcd7a5183.56866011_joehnpmlkiqgf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 22 Septembre 2025 - 09:56 قراءة: 1 د, 18 ث
      
وكالات - واصلت أسعار الذهب ارتفاعها لتسجل مستوى قياسياً غير مسبوق عند 3718.56 دولار للأوقية، بزيادة تقارب 1%، بعد أن كانت قد بلغت 3707.40 دولار الأربعاء الماضي. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% لتصل إلى 3723.70 دولار.

وقال كبير محللي الأسواق في شركة "كيه سي أم تريد"، تيم ووترر، إن الذهب يستفيد حالياً من التوجهات التيسيرية للاحتياطي الفدرالي والطلب القوي من البنوك المركزية، مشيراً إلى إمكانية تسجيل مستويات قياسية إضافية هذا الأسبوع إذا واصلت البيانات الأميركية دعم خفض الفائدة.



ويترقب المستثمرون صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية يوم الجمعة، وهو المقياس المفضل للفدرالي لقياس التضخم، إضافة إلى سلسلة خطابات لمسؤوليه من بينهم رئيس المجلس جيروم باول.

منذ بداية العام، قفز الذهب بأكثر من 40% مدفوعاً بعدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي وزيادة مشتريات البنوك المركزية.

الفضة والبلاتين والبلاديوم

* ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 43.20 دولار للأوقية، لتقترب من أعلى مستوى لها في 14 عاماً.
* تراجع البلاتين 0.4% إلى 1398.40 دولار.
* صعد البلاديوم 0.1% إلى 1150.75 دولار.

سوق العملات: هدوء نسبي وترقب لخطابات الفدرالي

شهد الدولار حالة استقرار، مدعوماً بانتظار المستثمرين لسلسلة خطابات مسؤولي الاحتياطي الفدرالي.

* ارتفع مؤشر الدولار قليلاً ليسجل 97.75.
* تراجع اليورو 0.07% إلى 1.1738 دولار.
* انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.3458 دولار، وسط ضغوط مالية داخلية في بريطانيا.
* تراجع الين الياباني 0.16% إلى 148.22 ين للدولار.
* استقر الدولار الأسترالي تقريباً عند 0.6589 دولار.

وفي آسيا، أبقت الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض دون تغيير للشهر الرابع على التوالي في سبتمبر، بما يتماشى مع التوقعات، ليستقر اليوان الخارجي عند 7.1151 مقابل الدولار.


