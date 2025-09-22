Babnet   Latest update 11:43 Tunis

قفصة: تسجيل رجّة أرضية بقوّة 3،2 في الساعات الأولى من صباح الإثنين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/rajjaardiaaaaa.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 22 Septembre 2025 - 11:27 قراءة: 0 د, 15 ث
      
سجلت محطات رصد الزلازل، رجّة أرضيّة بقوّة 3،2 درجات على سلم ريشتر، شرق مدينة القتار من ولاية قفصة، على الساعة الرابعة و38 دقيقة (بالتوقيت المحلّي)، من صباح، الإثنين.

وأشارت التحاليل الأوليّة لهذه المحطّات، التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوّي، مركز الرجّة ب34،33 درجة خط عرض، وب8،87 درجة خط طـول شرق منطقة القتار.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315257


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 22 سبتمبر 2025 | 30 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:45
18:18
15:40
12:19
06:07
04:40
الرطــوبة:
% 40
Babnet
Babnet33°
32° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-21
32°-21
27°-23
28°-21
28°-21
  • Avoirs en devises
    25119,7

  • (19/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,42100 DT        1$ =2,89732 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/09)   1284,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:43 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    