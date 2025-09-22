قفصة: تسجيل رجّة أرضية بقوّة 3،2 في الساعات الأولى من صباح الإثنين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/rajjaardiaaaaa.jpg width=100 align=left border=0>

سجلت محطات رصد الزلازل، رجّة أرضيّة بقوّة 3،2 درجات على سلم ريشتر، شرق مدينة القتار من ولاية قفصة، على الساعة الرابعة و38 دقيقة (بالتوقيت المحلّي)، من صباح، الإثنين.



وأشارت التحاليل الأوليّة لهذه المحطّات، التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوّي، مركز الرجّة ب34،33 درجة خط عرض، وب8،87 درجة خط طـول شرق منطقة القتار.