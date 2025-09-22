نقابة المكتبيين وموردي وموزعي الكتاب تنظم دورة تدريبية حول "أدوات ادارة المكتبات"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fb7dece265695.32751790_ofqphgmjlinke.jpg width=100 align=left border=0>

تنظم، نقابة المكتبيين وموردي وموزعي الكتاب، بالشراكة مع مشروع "مساري"، دورة تدريبية بعنوان "أدوات ادارة المكتبات"، وذلك يومي 27 و28 سبتمبر 2025.



وتهدف هذه الدورة التدريبية الى تزويد أمناء المكتبات والمهنيين في مجال الكتاب بالمهارات العملية اللازمة لادارة المكتبة بفعالية باستخدام أدوات الادارة الحديثة.

