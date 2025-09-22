نقابة المكتبيين وموردي وموزعي الكتاب تنظم دورة تدريبية حول "أدوات ادارة المكتبات"
تنظم، نقابة المكتبيين وموردي وموزعي الكتاب، بالشراكة مع مشروع "مساري"، دورة تدريبية بعنوان "أدوات ادارة المكتبات"، وذلك يومي 27 و28 سبتمبر 2025.
وتهدف هذه الدورة التدريبية الى تزويد أمناء المكتبات والمهنيين في مجال الكتاب بالمهارات العملية اللازمة لادارة المكتبة بفعالية باستخدام أدوات الادارة الحديثة.
وسيتمكن المشاركون من تعلم كيفية تنظيم أعمالهم اليومية بشكل أفضل وتحسين ادارة المخزون والطلبات واستخدام لوحات المتابعة كأدوات للمساعدة في احتساب الارباح ومراقبة ودعم القرارات المهمة.
وتستهدف هذه الدورة بائعي الكتب ومديري الاقسام والعاملين في قطاع الكتب، ويبقى التسجيل للمشاركة مفتوحا حتى يوم 22 سبتمبر الجاري، على الرابط https://massari.co-
