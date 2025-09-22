عامر بحبة " أمطار غزيرة منتظرة وسيول محتملة في تونس الكبرى وعدة ولايات"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67dff6d251b7d6.28774139_kjngpeoimfhlq2.jpg width=100 align=left border=0>

حذّر الخبير في الطقس عامر بحبّة، في مداخلة عبر إذاعة الجوهرة أف أم، من هطول كميات كبيرة من الأمطار خلال الساعات القادمة، قد تكون سيولاً جارفة في ولايات تونس الكبرى (تونس، بن عروس، منوبة، أريانة).



وأوضح أن البلاد ستكون تحت تأثير منخفض جوي قوي، مع توقعات بهطول أمطار رعدية غزيرة خصوصاً في شمال ووسط تونس، لافتاً إلى أن النموذج الأمريكي يتوقع كميات قد تصل إلى 80 و100 ملم محلياً، خاصة بين باجة وتونس العاصمة ونابل.

