عامر بحبة " أمطار غزيرة منتظرة وسيول محتملة في تونس الكبرى وعدة ولايات"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67dff6d251b7d6.28774139_kjngpeoimfhlq2.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 22 Septembre 2025 - 17:06 قراءة: 0 د, 54 ث
      
حذّر الخبير في الطقس عامر بحبّة، في مداخلة عبر إذاعة الجوهرة أف أم، من هطول كميات كبيرة من الأمطار خلال الساعات القادمة، قد تكون سيولاً جارفة في ولايات تونس الكبرى (تونس، بن عروس، منوبة، أريانة).

وأوضح أن البلاد ستكون تحت تأثير منخفض جوي قوي، مع توقعات بهطول أمطار رعدية غزيرة خصوصاً في شمال ووسط تونس، لافتاً إلى أن النموذج الأمريكي يتوقع كميات قد تصل إلى 80 و100 ملم محلياً، خاصة بين باجة وتونس العاصمة ونابل.



نشرة معهد الرصد الجوي

من جهته، أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة أن الوضع الجوي اليوم الإثنين يتميز بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار في المناطق الغربية للشمال والوسط، لتشمل تدريجياً بعد الظهر الجهات الشرقية.

* الكميات المتوقعة: بين 30 و50 ملم وقد تصل محلياً إلى 70 ملم.
* مخاطر مرافقة: تساقط كثيف للبرد، صواعق، وهبوب رياح قوية تتجاوز 90 كلم/س.
* المناطق الأكثر تأثراً: جندوبة، الكاف، باجة، سليانة، بنزرت، ثم لاحقاً زغوان، تونس الكبرى، نابل وسوسة.

كما تتواصل الأمطار يوم غد الثلاثاء بالشمال والوسط، لتكون مؤقتاً رعدية ومحلياً غزيرة.




