رصد طائرات مسيرة حلقت فوق إحدى سفن أسطول الصمود وطاقم السفينة يرفع مستوى الحذر

رصد طاقم سفينة "مالي/دير ياسين"، وهي إحدى سفن أسطول الصمود، يوم الأحد ثلاث طائرات مسيّرة مجهولة الهوية كانت تحلق في المجال الجوي فوق محيط السفينة، وفق ما ذكره منشور ورد على صفحة أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة بمنصة فيسبوك ليل الأحد.



وفي تحديثاته المنشورة مساء يوم الأحد، كان المصدر ذاته أفاد بأن سفن أسطول الصمود العالمي تقترب من نقطة الالتقاء قبالة السواحل اليونانية وعلى رأسها سفينة أسطول الصمود المغاربي" مالي/دير ياسين".

