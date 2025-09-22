Babnet   Latest update 06:51 Tunis

رصد طائرات مسيرة حلقت فوق إحدى سفن أسطول الصمود وطاقم السفينة يرفع مستوى الحذر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d0e374b210c7.75382931_nplkiqgojfmeh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 22 Septembre 2025 - 06:49 قراءة: 1 د, 11 ث
      
رصد طاقم سفينة "مالي/دير ياسين"، وهي إحدى سفن أسطول الصمود،  يوم الأحد ثلاث طائرات مسيّرة مجهولة الهوية كانت تحلق في المجال الجوي فوق محيط السفينة، وفق ما ذكره منشور ورد على صفحة أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة بمنصة فيسبوك ليل الأحد. 

وفي تحديثاته المنشورة مساء يوم الأحد، كان المصدر ذاته أفاد بأن سفن أسطول الصمود العالمي تقترب من نقطة الالتقاء قبالة السواحل اليونانية وعلى رأسها سفينة أسطول الصمود المغاربي" مالي/دير ياسين".

ووصف المنشور هذا "التطور" بـ "المقلق" ما  استدعى رفع مستوى الحذر واليقظة الأمنية، معتبرا أن اقتراب إحدى الطائرات المسيرة إلى مسافة قريبة وخطيرة من السفينة "مالي/دير ياسين" يُعدّ تهديدا محتملا لأمن الطاقم وسلامة المشاركين المتواجدين على متنها.

وجاء في المنشور أن طاقم السفينة اتخذ على الفور إجراءات المراقبة والرد المناسبة ضمن البروتوكولات المعتمدة في مثل هذه الحالات،  مضيفا أنه وبعد فترة من المراقبة الحذرة والتأهب الكامل، انسحبت الطائرات المسيّرة الثلاث من المنطقة دون تسجيل أية مواجهة أو احتكاك مباشر.
أخبار ذات صلة:
باب نات يضع على ذمّة قرائه رابط متابعة مباشر لأسطول الصمود...

وتجري حاليا متابعة دقيقة للواقعة من قبل الجهات المعنية في الأسطول وتقييم الوضع الأمني. وأكدت إدارة الأسطول أن سلامة جميع المشاركين وأمن السفن هي أولوية قصوى، وأنه سيتم إصدار تحديثات رسمية فور توفر أية معلومات جديدة.
وتشارك عدة سفن ضمن أسطول مغاربي وعالمي لكسر الحصار عن غزة بمشاركة ناشطين من عدة دول.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315235


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 22 سبتمبر 2025 | 30 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:45
18:18
15:40
12:19
06:07
04:40
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet33°
25° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-20
31°-22
27°-22
26°-21
27°-22
  • Avoirs en devises
    25119,7

  • (19/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,42100 DT        1$ =2,89732 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/09)   1284,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:51 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    