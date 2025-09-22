رصد طائرات مسيرة حلقت فوق إحدى سفن أسطول الصمود وطاقم السفينة يرفع مستوى الحذر
رصد طاقم سفينة "مالي/دير ياسين"، وهي إحدى سفن أسطول الصمود، يوم الأحد ثلاث طائرات مسيّرة مجهولة الهوية كانت تحلق في المجال الجوي فوق محيط السفينة، وفق ما ذكره منشور ورد على صفحة أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة بمنصة فيسبوك ليل الأحد.
وفي تحديثاته المنشورة مساء يوم الأحد، كان المصدر ذاته أفاد بأن سفن أسطول الصمود العالمي تقترب من نقطة الالتقاء قبالة السواحل اليونانية وعلى رأسها سفينة أسطول الصمود المغاربي" مالي/دير ياسين".
ووصف المنشور هذا "التطور" بـ "المقلق" ما استدعى رفع مستوى الحذر واليقظة الأمنية، معتبرا أن اقتراب إحدى الطائرات المسيرة إلى مسافة قريبة وخطيرة من السفينة "مالي/دير ياسين" يُعدّ تهديدا محتملا لأمن الطاقم وسلامة المشاركين المتواجدين على متنها.
وجاء في المنشور أن طاقم السفينة اتخذ على الفور إجراءات المراقبة والرد المناسبة ضمن البروتوكولات المعتمدة في مثل هذه الحالات، مضيفا أنه وبعد فترة من المراقبة الحذرة والتأهب الكامل، انسحبت الطائرات المسيّرة الثلاث من المنطقة دون تسجيل أية مواجهة أو احتكاك مباشر.
وتجري حاليا متابعة دقيقة للواقعة من قبل الجهات المعنية في الأسطول وتقييم الوضع الأمني. وأكدت إدارة الأسطول أن سلامة جميع المشاركين وأمن السفن هي أولوية قصوى، وأنه سيتم إصدار تحديثات رسمية فور توفر أية معلومات جديدة.
وتشارك عدة سفن ضمن أسطول مغاربي وعالمي لكسر الحصار عن غزة بمشاركة ناشطين من عدة دول.
