فيتنام بالمركز الأول في مسابقة إنترفيجن وقرغيزستان وقطر في المركزين الثاني والثالث

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cfb0234bef26.53308418_knohmgjfilpeq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 21 Septembre 2025 - 06:36
      
أعلن إيغور ماتفيينكو عضو لجنة التحكيم الروسي في مسابقة إنترفيجن الموسيقية الدولية، أن الفيتنامي دوك فوك فاز بالمركز الأول في نهائي هذه المسابقة التي جرت في موسكو مساء 20 سبتمبر.

وحصلت قرغيزستان وقطر على المركزين الثاني والثالث على التوالي، في المسابقة.



ووفقا للنتيجة المعلنة، حصلت فيتنام على 422 نقطة، وقرغيزستان على 373، وقطر - 369".

تجدر الإشارة إلى أن "إنترفيجن" هي مسابقة دولية للموسيقى تهدف إلى أن تكون منصة للحوار الثقافي المفتوح، ويعبر المشاركون من خلال فنهم عن القيم الروحية والأخلاقية لشعوبهم، بينما تتيح "إنترفيجن" للجمهور فرصة الانغماس في التراث الثقافي والتقاليد والإبداع الفريد لكل دولة.

وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 3 فيفري 2025 مرسوما بتنظيم المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن-2025" في موسكو ومنطقة موسكو في 20 سبتمبر 2025.

وقد تم تعيين نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشنكو رئيسا للجنة التنظيم.

أعلن منظمو المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن" التي تجري هذا العام في العاصمة الروسية موسكو، أن المملكة العربية السعودية ستنظم النسخة المقبلة من المسابقة.



