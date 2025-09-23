Babnet   Latest update 07:34 Tunis

رئيس الجمهورية يدعو الى مقاومة من يُتاجرون بالمخدّرات ،ومن استهدفوا الدّولة التونسية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d233b3d405f6.65724570_hfigepljmnkoq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 23 Septembre 2025 - 06:13 قراءة: 0 د, 49 ث
      
دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله امس الاثنين بقصر قرطاج، وزير الداخلية، خالد النوري ،والمدير العام للأمن الوطني،مراد سعيدان، والمدير العام آمر الحرس الوطني،حسين الغربي إلى مزيد تأمين محيط المدارس والمعاهد،وخاصّة مقاومة من يُتاجرون بالمخدّرات ،ومن استهدفوا الدّولة التونسية واستهدفوا بكلّ السّبل المجتمع التونسي

كما اكد رئيس الدولة خلال القاء، أنّ مقاومة الاحتكار والمضاربة والترفيع في الأسعار لن تكون حملة على غرار ما كان معهودا في السابق تُذاع مرة أو مرتين في السنة في نشرات الأخبار، بل سياسة دولة مستمرّة حتى يتمّ القضاء نهائيا على هذه الظّواهر الإجراميّة، إلى جانب وضع تصوّر جديد لما عُرف بمسالك التوزيع



وشدّد رئيس الجمهورية على أنّ هذه السياسة يجب أن تؤدّي إلى نتائج ملموسة ليشعُر بها المواطن كلّ يوم ،ويستفيد منها الفلاّحون والمستهلكون على حدّ السواء

وأسدى رئيس الدّولة تعليماته لتحميل المسؤولية القانونيّة كاملة لأيّ طرف أخلّ بواجباته ،وترك الفلاّحين والمستهلكين ضحيّة لهذه المسالك التي لم تستفد منها إلاّ شبكات الإجرام والتجويع






Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315300


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 | 1 ربيع الثاني 1447
الاعتدال الخريفي
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:43
18:17
15:39
12:19
06:08
04:41
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet32°
22° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-22
27°-22
28°-21
29°-22
27°-22
  • Avoirs en devises
    25141,5

  • (22/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,41529 DT        1$ =2,90994 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/09)   1112,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:34 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    