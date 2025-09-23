رئيس الجمهورية يدعو الى مقاومة من يُتاجرون بالمخدّرات ،ومن استهدفوا الدّولة التونسية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d233b3d405f6.65724570_hfigepljmnkoq.jpg width=100 align=left border=0>

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله امس الاثنين بقصر قرطاج، وزير الداخلية، خالد النوري ،والمدير العام للأمن الوطني،مراد سعيدان، والمدير العام آمر الحرس الوطني،حسين الغربي إلى مزيد تأمين محيط المدارس والمعاهد،وخاصّة مقاومة من يُتاجرون بالمخدّرات ،ومن استهدفوا الدّولة التونسية واستهدفوا بكلّ السّبل المجتمع التونسي



كما اكد رئيس الدولة خلال القاء، أنّ مقاومة الاحتكار والمضاربة والترفيع في الأسعار لن تكون حملة على غرار ما كان معهودا في السابق تُذاع مرة أو مرتين في السنة في نشرات الأخبار، بل سياسة دولة مستمرّة حتى يتمّ القضاء نهائيا على هذه الظّواهر الإجراميّة، إلى جانب وضع تصوّر جديد لما عُرف بمسالك التوزيع

