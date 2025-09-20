Babnet   Latest update 06:45 Tunis

منزل وزير الصحة الأمريكي يخضع للتفتيش بعد إنذار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ce39f128e210.76255056_gjhmieokplnfq.jpg width=100 align=left border=0>
روبرت ف. كينيدي جونيور
Publié le Samedi 20 Septembre 2025 - 06:10
      
استجابت السلطات الأمريكية، أمس الجمعة، لبلاغ عن تهديد بوجود قنبلة استهدف منزل وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت ف. كينيدي جونيور في واشنطن العاصمة.

وتم نشر وحدات الكلاب البوليسية لتفتيش المنزل والمناطق المحيطة به وإخلائها. وأكد المسؤولون أنه لم يتم العثور حتى الآن على أي عبوة ناسفة، مشيرين إلى أن التحقيق ما زال متواصلاً في ظل غياب تفاصيل إضافية حول هوية مطلق التهديد أو مدى مصداقيته.



ويأتي هذا التطور بينما يواجه كينيدي انتقادات واسعة من الحزبين خلال الأسابيع الأخيرة بعد إجرائه تغييرات كبيرة في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

فقد أقال اللجنة الاستشارية الخاصة باللقاحات بكاملها وعين أعضاء جددا صوتوا لصالح إلغاء اللقاح المشترك MMRV للأطفال الصغار، وتقليص توصيات التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا والتهاب الكبد الوبائي "B".

وأدلت المديرة السابقة للمراكز سوزان موناريز بشهادتها مؤكدة أنها أقيلت بسبب رفضها الرضوخ لضغوط سياسية لتمرير أجندة كينيدي.

بينما حذر خبراء الصحة العامة من أن هذه التغييرات قد تهدد الثقة في برامج تطعيم الأطفال وتزيد من احتمالات تفشي الأمراض. في المقابل، يؤكد كينيدي أن قراراته تهدف إلى معالجة تضارب المصالح وإعادة بناء ثقة الجمهور.

المصدر: Newsmax/RT


Babnet

