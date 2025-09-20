منزل وزير الصحة الأمريكي يخضع للتفتيش بعد إنذار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ce39f128e210.76255056_gjhmieokplnfq.jpg width=100 align=left border=0>

استجابت السلطات الأمريكية، أمس الجمعة، لبلاغ عن تهديد بوجود قنبلة استهدف منزل وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت ف. كينيدي جونيور في واشنطن العاصمة.



وتم نشر وحدات الكلاب البوليسية لتفتيش المنزل والمناطق المحيطة به وإخلائها. وأكد المسؤولون أنه لم يتم العثور حتى الآن على أي عبوة ناسفة، مشيرين إلى أن التحقيق ما زال متواصلاً في ظل غياب تفاصيل إضافية حول هوية مطلق التهديد أو مدى مصداقيته.

