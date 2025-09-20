Babnet   Latest update 09:38 Tunis

الفرجاني يؤكد خلال مؤتمرعلوم صيدلة الأورام، التزام الوزارة بتحسين خدمات مرضى السرطان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ce376e388cd3.98780862_hqkjomnpeglfi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 20 Septembre 2025 - 09:10 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أكّد وزير الصحّة مصطفى الفرجاني، الجمعة، لدى إشرافه، على انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لعلوم صيدلة الأورام الملتئم ببادرة من الجمعية التونسية الصيدلانية لعلوم الأورام، التزام الوزارة بتحسين الخدمات الموجهة لمرضى السرطان وتقليص مدة الانتظار. 

ويشارك في أشغال المؤتمر المنعقد بتونس العاصمة خبراء في مجال صيدلة الأورام، تونسيون وأجانب، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة قبيل منتصف ليل الجمعة إلى السبت.

وتناول المؤتمر جملة من المحاور أهمها الصيدلة الجينية والعلاجات المناعية والذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، مع التركيز على دور الصيدلي في مسار علاج السرطان.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315144


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 20 سبتمبر 2025 | 28 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:48
18:21
15:42
12:20
06:06
04:39
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet32°
28° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-24
33°-22
33°-21
32°-22
27°-23
  • Avoirs en devises
    25119,7

  • (19/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,42100 DT        1$ =2,89732 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/09)   1284,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:38 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    