الفرجاني يؤكد خلال مؤتمرعلوم صيدلة الأورام، التزام الوزارة بتحسين خدمات مرضى السرطان

أكّد وزير الصحّة مصطفى الفرجاني، الجمعة، لدى إشرافه، على انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لعلوم صيدلة الأورام الملتئم ببادرة من الجمعية التونسية الصيدلانية لعلوم الأورام، التزام الوزارة بتحسين الخدمات الموجهة لمرضى السرطان وتقليص مدة الانتظار.ويشارك في أشغال المؤتمر المنعقد بتونس العاصمة خبراء في مجال صيدلة الأورام، تونسيون وأجانب، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة قبيل منتصف ليل الجمعة إلى السبت.