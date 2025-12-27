Coupe d’Afrique des nations Maroc 2025 : la sélection tunisienne s’incline face au Nigeria (2-3)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69505675835469.69146606_gijopmelfhqnk.jpg width=100 align=left border=0>

La sélection tunisienne de football s’est inclinée face à son homologue nigériane sur le score de 3-2, samedi à Fès (Maroc), lors de la deuxième journée du groupe C du premier tour de la Coupe d’Afrique des nations « Maroc 2025 ».



Les deux buts de la Tunisie ont été inscrits par Montassar Talbi à la 74 minute et Ali Abdi sur penalty à la 87 minute, tandis que les buts du Nigeria ont été marqués par Victor Osimhen (44 ), Wilfred Ndidi (50 ) et Ademola Lookman (67 ).









Dans le cadre de la même journée et du même groupe, la sélection ougandaise a fait match nul face à la Tanzanie sur le score de 1-1.



l’issue de cette journée, le Nigeria prend la tête du groupe C avec six points, assurant ainsi sa qualification pour les huitièmes de finale, devant la Tunisie, dont le total reste bloqué à trois points, tandis que la Tanzanie et l’Ouganda comptent chacun un point.



La troisième et dernière journée du groupe se disputera mardi prochain. cette occasion, la Tunisie affrontera la Tanzanie, alors que le Nigeria sera opposé à l’Ouganda.

