مصر: أب يقتل أطفاله الثلاثة وينتحر تحت عجلات قطار

Publié le Vendredi 19 Septembre 2025 - 12:50
      
هزّت مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، اليوم، جريمة مروّعة، راح ضحيتها ثلاثة أطفال أشقاء — مريم (10 سنوات) ومعاذ (8 سنوات) ومحمد (6 سنوات) — بعدما أقدم والدهم على قتلهم جميعًا قبل أن يضع حدًا لحياته.

وبحسب بلاغ ورد إلى مدير أمن الدقهلية من مأمور مركز نبروه، تم العثور على جثث الأطفال داخل منزل العائلة. وأوضحت التحريات الأولية أنّ الجاني دخل في مشادة حادة مع زوجته، حاول خلالها قتلها لكنها نجت وتم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة. وبعد فشله في الإجهاز عليها، وجّه عنفه نحو أطفاله الثلاثة وقتلهم بوحشية.



وبينما كانت الأجهزة الأمنية تطارده، ألقى الأب بنفسه تحت قطار في مركز طلخا، ليلقى حتفه على الفور. وتم نقل جثمانه إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، لمعرفة الدوافع الكاملة وراء الجريمة وما إذا كانت مرتبطة بخلافات أسرية أو بمعطيات نفسية سابقة.
المصدر: القاهرة 24


