رئيس وزراء فيجي يفتتح سفارة بلاده في القدس

افتتح رئيس وزراء فيجي سيتيفيني رابوكا، سفارة بلاده في القدس، في خطوة وصفتها السلطات الإسرائيلية بأنها "تاريخية".



وخلال مراسم أقيمت في وزارة الخارجية بالقدس بعد الافتتاح، وبحضور نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أشاد رابوكا بـ"العلاقة الخاصة والصداقة" بين البلدين، مشيرا إلى أنها "مبنية على مصالحنا المشتركة وطموحاتنا المتبادلة واحترامنا المتبادل".



بدوره، قال نتنياهو لرئيس وزراء فيجي: "أنت تعترف بالحقيقة التي يجب على الجميع الاعتراف بها، لكن القليل من الحكومات فعلت ذلك حتى الآن هذه كانت عاصمتنا منذ 3000 عام، منذ أيام الملك داود".ويُعد وضع القدس من أكثر القضايا حساسية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع احتلال إسرائيل القدس الشرقية وضمها عام 1967، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.تسعى السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس إلى جعل هذا الجزء من المدينة المقدسة عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة التي يطمح إليها الفلسطينيون.واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال ولايته الأولى، بالقدس عاصمة لإسرائيل، ما أثار غضب الفلسطينيين واستنكار المجتمع الدولي، وفي 14 ماي 2018، نقلت واشنطن سفارتها إلى القدس.وإلى جانب الولايات المتحدة، نقلت غواتيمالا وهندوراس وكوسوفو وبابوا غينيا الجديدة وباراغواي، سفاراتها إلى القدس، في خروج عن الإجماع الدولي.وأعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي في خطاب أمام البرلمان الإسرائيلي في جوان 2025 أن بلاده ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس في 2026.