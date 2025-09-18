دوري أبطال أوروبا: باريس سان جرمان يكتسح أتالانتا برباعية وفوز مثير لليفربول على أتلتيكو مدريد

شهدت انطلاقة الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا منافسات قوية وتألقا لافتا للفرق الكبرى، حيث فرض باريس سان جرمان الفرنسي هيمنته بتحقيق فوز عريض على ضيفه أتالانتا الإيطالي برباعية نظيفة، مؤكدا رغبته في الحفاظ على لقبه القاري.



هذه النتيجة جاءت في ليلة شهدت انتصارا دراميا لليفربول الإنكليزي على أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 3-2، وتفوق بايرن ميونيخ الألماني على تشلسي الإنكليزي 3-1.



انتصار صعب لليفربول أمام أتلتيكو مدريد



هاري كاين يقود بايرن للفوز على تشلسي



وافتقد باريس سان جرمان جهود عثمان ديمبيليه وديزيريه دويه بسبب الإصابة، ومع ذلك، نجح فريق المدرب لويس إنريكي في اجتياز أول اختبار له بصفته حامل اللقب بسهولة، بعد تتويجه قبل ثلاثة أشهر ونصف بالبطولة لأول مرة إثر فوزه على إنتر الإيطالي في النهائي.واختار لويس إنريكي متابعة المباراة من المدرجات كما فعل في اللقاء الأخير بالدوري أمام لنس، مما سمح له بمراقبة الأداء عن كثب، وفي حين أتيحت للفريق فرص عدة لمضاعفة النتيجة لم ينجح في استغلالها جميعا.وشهدت الدقيقة 22 إلغاء هدف ثان أحرزه برادلي باركولا بسبب التسلل، قبل أن يعوضه خفيتشا كفاراتسخيليا بهدف مميز بعد انطلاقته من الجهة اليمنى وتسديدة قوية من مشارف المنطقة (39).وكاد باريس سان جرمان أن يحسم الأمور في نهاية الشوط الأول عندما حصل على ركلة جزاء إثر تدخل على ماركينيوس، إلا أن باركولا أخفق في ترجمتها لهدف ثالث بعدما سددها ضعيفة (44).وعادت الهجمات الباريسية في الشوط الثاني، فسجل نونو منديش الهدف الثالث في الدقيقة 51 مستفيدا من تمريرة باركولا، حيث تقدم بالكرة على الجهة اليسرى وتجاوز الدفاع قبل أن يسدد نحو الشباك من زاوية ضيقة.واختتم غونسالو راموش الرباعية في الوقت بدل الضائع مستفيدا من خطأ دفاعي في التمرير من راوول بيلانوفا إلى حارسه (1+90).واستمرت سلسلة انتصارات ليفربول بتحقيق فوز خامس على التوالي، هذه المرة على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 3-2 على ملعب "أنفيلد"، في لقاء شهد مشاركة السويدي ألكسندر أيزاك لأول مرة مع الريدز.وعاد أتلتيكو مدريد للبداية المتعثرة بعد تلقيه الخسارة الثانية هذا الموسم، حيث بدأ اللقاء بهدفين سريعين لليفربول، الأول من أندي روبرتسون بعد تغيير اتجاه تسديدة محمد صلاح من ركلة حرة مباشرة، والثاني عن طريق صلاح ذاته بعد استلامه تمريرة من راين خرافنبرخ (6).ونجح ماركوس لورينتي في تقليص الفارق لأتلتيكو بتسديدة من داخل المنطقة إثر تمريرة من جاكومو راسبادوري (45+3)، ثم أحرز هدف التعادل بتسديدة أخرى غيرت اتجاهها وانتهت في المرمى بفضل لمسة البديل أليكسيس ماك أليستر (81).وحسم فيرجيل فان دايك النتيجة لصالح ليفربول في الوقت القاتل بضربة رأسية بعد متابعة لركنية من دومينيك سوبوسلاي (90+2). وبعد الهدف مباشرة، تم طرد مدرب أتلتيكو دييغو سيميوني إثر مشادة مع الجماهير الإنكليزية.وقاد هاري كاين بايرن ميونيخ للفوز على تشلسي بنتيجة 3-1، وسجل هدفين خلال المواجهة، الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 27 والثاني في الدقيقة 63، بينما جاء الهدف الافتتاحي عن طريق تريفو شالوباه بالخطأ في مرماه (20). سجل كول بالمر هدف تشلسي الوحيد (29).وواصل الفريق البافاري انطلاقته القوية هذا الموسم، بعد حصده لقب السوبر المحلي وتحقيقه ثلاثة انتصارات بالدوري وفوز في الكأس.وشهد اللقاء تسجيل شالوباه هدفا بالخطأ في مرماه، تلاه هدف ثان من كاين من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه بعد تعرضه للعرقلة من كايسيدو، وقلص بالمر الفارق سريعا لصالح تشلسي بتسديدة قوية. عاود كاين توسيع الفارق بهدف ثالث بتسديدة رائعة إلى يسار الحارس الإسباني روبرتو سانشيز (63).