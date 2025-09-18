أوقفت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية الأربعاء برنامجها الكوميدي الشهير "جيمي كيميل لايف"، "إلى أجل غير مسمى"، في خطوة أثارت جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية والسياسية. وقال متحدث باسم الشبكة إن هذا المصطلح يعني عادة أن البرنامج سيُستبدل أو يُزال نهائيا من جدول العرض.



ويأتي القرار بعد افتتاحية قدمها مقدم البرنامج جيمي كيميل مساء الاثنين في برنامجه، علق فيها على اغتيال المؤثر المحافظ تشارلي كيرك، الحليف الوثيق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



واتهم كيميل جماعة "ماغا" بمحاولة استغلال الحادثة سياسيا، قائلا: "شهدنا مستويات جديدة من التدني، إذ حاولوا يائسين تصوير الشاب الذي قتل تشارلي كيرك وكأنه ليس واحدا منهم، وبذلوا كل ما في وسعهم لتسجيل نقاط سياسية من الواقعة".ورحب الرئيس ترامب بالقرار واعتبره انتصارا رمزيا على أحد أبرز المنتقدين له في الإعلام.ويأتي هذا التطور فيما أعلن البيت الأبيض هذا الأسبوع أنه سيطلق حملة لملاحقة ما وصفه بـ"حركة إرهاب محلي يسارية" في أعقاب مقتل كيرك، وهو ما أثار مخاوف في الأوساط الحقوقية والسياسية من أن تتحول هذه الخطوة إلى أداة لإسكات المعارضة.وكان كيرك قد قُتل الأسبوع الماضي خلال مشاركته في فعالية جامعية في ولاية يوتا، عندما أطلق شاب يبلغ 22 عاما النار من سطح مبنى مجاور فأصابه برصاصة في عنقه. وأكدت السلطات أن المشتبه به، تايلر روبنسون، أُلقي القبض عليه الاثنين ووجّهت إليه رسميًا تهمة القتل.وكتب على منصته "تروث سوشال": "بشرى عظيمة لأمريكا: برنامج جيمي كيميل الذي يعاني من تراجع في نسب المشاهدة تم إلغاؤه". وأضاف: "أهنئ شبكة إيه بي سي على امتلاكها أخيرا الشجاعة للقيام بما كان ينبغي القيام به. كيميل لديه صفر موهبة، ونسب مشاهدته أسوأ حتى من كولبير، إن كان هذا ممكنا".