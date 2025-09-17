Babnet   Latest update 13:46 Tunis

روسيا.. اعتقال مواطن دولة شمال إفريقية بتهمة التخابر مع نظام كييف

اعتقل الأمن الروسي مواطن دولة شمال إفريقية في مدينة آستراخان جنوبي البلاد بتهمة التخابر مع نظام كييف، وتزويد استخباراته بمعلومات حول المواقع العسكرية والبنية التحتية في المدينة.

وجاء في بيان الأمن الفدرالي الروسي: "اعتقلت قواتنا جاسوسا من إحدى دول شمال إفريقيا مقيما في مدينة آستراخان، نقل معلومات حول منشآت عسكرية والبنية التحتية الحيوية في المدينة إلى موظف في الاستخبارات الأوكرانية عبر تطبيق تيليغرام".

المصدر: RT


