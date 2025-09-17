روسيا.. اعتقال مواطن دولة شمال إفريقية بتهمة التخابر مع نظام كييف

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68caa69e95dff0.02732126_kpqfgnjolimeh.jpg width=100 align=left border=0>

اعتقل الأمن الروسي مواطن دولة شمال إفريقية في مدينة آستراخان جنوبي البلاد بتهمة التخابر مع نظام كييف، وتزويد استخباراته بمعلومات حول المواقع العسكرية والبنية التحتية في المدينة.



وجاء في بيان الأمن الفدرالي الروسي: "اعتقلت قواتنا جاسوسا من إحدى دول شمال إفريقيا مقيما في مدينة آستراخان، نقل معلومات حول منشآت عسكرية والبنية التحتية الحيوية في المدينة إلى موظف في الاستخبارات الأوكرانية عبر تطبيق تيليغرام".





المصدر: RT