قابس: تخرج الدفعة الأولى من المهندسين بالمعهد العالي للاعلامية والملتيميديا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68caa1b217ae46.25435893_gnlokimpfjheq.jpg width=100 align=left border=0>

تخرجت، يوم أمس الثلاثاء، الدفعة الأولى من المهندسين من المعهد العالي للاعلامية والملتيميديا بقابس، من الطلبة الذين درسوا في المرحلة التحضيرية المندمجة وهي مرحلة تدوم سنتين، تليها 03 سنوات دراسة في التكوين الهندسي.

وتضم هذه الدفعة 25 مهندسا ومهندسة يتوزعون الى 13 مهندسا ومهندسة في النظم المحمولة وأنترنات الأشياء، و12 مهندسا ومهندسة في هندسة البرمجيات ونظم المعلومات.

يشار الى أن المعهد العالي للاعلامية والملتيميديا بقابس، الذي تم احداثه سنة 2002 يشتمل على 04 اختصاصات في الاجازة، واختصاصين اثنين في الماجستير المهني، واختصاصين في الماجستير، ومرحلة تحضيرية مندمجة، واختصاصين اثنين في التكوين الهندسي.





ويشهد المعهد العالي للاعلامية والملتيميديا بقابس، اقبالا ملحوظا من قبل الطلبة، حيث بلغ عدد طلبته خلال العودة الجامعية الجديدة 1600 طالب وطالبة، مسجلين زيادة بحوالي 200 طالبا وطالبة مقارنة بالسنة الجامعية الفارطة.