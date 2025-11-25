قفصة: يوم جهوي تحسيسي حول الأمراض الحيوانية المنقولة عن طريق الحشرات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6607f91bbda940.97119983_nkfoiphgjmelq.jpg width=100 align=left border=0>

انتظم، اليوم الثلاثاء، بمقر ولاية قفصة، يوم جهوي تحسيسي حول الأمراض الحيوانيّة المنقولة عبر الحشرات، وخاصة منها حمى الوادي المتصدع، وحمى غرب النيل، ومرض اللسان الأزرق، ومرض الجلد العقدي.



وأفاد رئيس الإرشاد والنهوض بالانتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة، محجوب ماجدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنّ هذا اليوم الجهوي التحسيسي تطرّق بالخصوص إلى مرض حمى الوادي المتصدع (مرض فيروسي يصيب الحيوانات ويمكن أن يصيب البشر تتراوح أعراضه بين اعتلال خفيف شبيه بالإنفلونزا وحمى نزفية شديدة) ضمن إجراء استباقي وقائي للتعريف به وبمدى خطورته الإقتصادية على مربي الماشية والاغنام والماعز والأبقار.









وأكّد أنّه لم يتم تسجيل أيّ إصابة بهذا المرض في تونس، حيث رفعت مصالح وزارة الفلاحة عيّنات دم من حيوانات اشتبه في إصابتها، وجاءت نتائجها سلبية ولاتحمل هذا المرض، مشيرا إلى أن هذا المرض يمكن أن يصيب الإنسان في حالات معيّنة سواء عن طريق البعوض أو شرب حليب غير مبستر (غير مغلى على درجات حرارة) أو لمس لحوم وجلود الحيوانات المصابة بهذا المرض.

وأضاف أن مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة ستنظم أياما محليّة توعوية تحسيسية، خلال شهر ديسمبر المقبل، حول مرض حمى الوادي المتصدع لفائدة الفلاحين ومكوّنات المجتمع المدني بكامل معتمديات الولاية.

وأشار إلى أن الجلسة مثّلت فرصة للتطرّق للاستراتيجية الوطنية لمقاومة الأمراض المنقولة عن طريق الحشرات، خاصة وأن العوامل المناخية حاليا ملائمة لركود هذه الحشرات وعدم نشاطها، بما يستدعي إعداد مخطّط جهوي لمقاومة الأمراض المعدية وخاصة حمى الوادي المتصدع، وحمى غرب النيل، ومرض اللسان الأزرق، ومرض الجلد العقدي.

يشار إلى أن الجلسة التأمت بإشراف كاتب عام الولاية خليفة الأبيض، وبحضور ممثلي الإدارات الجهوية ذات العلاقة والبلديات.



