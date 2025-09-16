روسيا.. انتهاء التجارب السريرية للقاح ضد فيروس الورم الحليمي البشري

وكالات - أتمت الشركة الصيدلانية الروسية "نانوليك" دراسة سريرية للقاح "تسيغاردكس" للوقاية من فيروس الورم الحليمي البشري بمشاركة أطفال، وفقا لما ذكرته خدمة الصحافة في الشركة.



أعلنت شركة "نانوليك" عن إتمام المرحلة الثالثة من الدراسة السريرية للقاح "تسيغاردكس" بمشاركة الأطفال. ويُعتبر "تسيغاردكس" أول لقاح محلي الصنع للوقاية من فيروس الورم الحليمي البشري من الأنواع 6 و11 و16 و18.



وأجريت الدراسة السريرية للمرحلة الثالثة من فيفري 2024 إلى أوت 2025، بمشاركة 402 متطوعا سليما تتراوح أعمارهم بين 9 و17 عاما. وأكدت نتائج الدراسة فعالية اللقاح وسلامته وتحمله الجيد.وصرح الرئيس التنفيذي للشركة، يفغيني بارينوف، بأن ملف التسجيل للحصول على الموافقة على استخدام لقاح "تسيغاردكس" للأطفال من كلا الجنسين بدءا من سن التاسعة قد تم تقديمه إلى وزارة الصحة الروسية. وفي الوقت نفسه، يجري حاليا إنشاء خط إنتاج كامل للقاح في مصنع تابع للشركة بمنطقة كيروف، ليغطي جميع المراحل من المادة الصيدلانية الفعالة إلى الشكل الدوائي النهائي.وأضاف: "سيسمح لنا إتقان هذه التكنولوجيا بتقليل الاعتماد على الواردات وتزويد البلاد بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري الخاص بها بمستوى عالمي، والمُنتج وفق المعايير الدولية."وأوضحت الشركة أن تطوير لقاح "تسيغاردكس" يتم في إطار الشراكة بين شركة "نانوليك" وشركة "كومبيوتيك" العلمية الإنتاجية، وقد تم إصدار شهادة تسجيل اللقاح للاستخدام لدى البالغين من قبل وزارة الصحة الروسية في 5 مارس 2025.وأشار يفغيني بارينوف إلى أن تنظيم الإنتاج واسع النطاق للقاح سيساعد في تعزيز نظام الوقاية من الأمراض السرطانية في البلاد، من خلال توسيع الجدول الوطني للتحصين. ويحمي التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري من الآفات قبل السرطانية في المناطق التناسلية والشرجية لدى الرجال والنساء، وقد ثبت أنه يقلل من الإصابة والوفيات بسرطان عنق الرحم.المصدر: تاس