Babnet   Latest update 11:28 Tunis

مجمع تنسيقيات عمال الحضائر أقل من 45 سنة يعرب عن استيائه من التعامل السلبي مع ملف عمال الحضائر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6433dc745021b9.98879434_ginhpqjmkfloe.jpg width=100 align=left border=0>
صورة أرشيفية
Bookmark article    Publié le Mardi 16 Septembre 2025 - 11:15 قراءة: 1 د, 1 ث
      
أعرب مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر أقل من 45 سنة، اليوم الثلاثاء، عن امتعاضه واستيائه من التعامل السلبي للمسؤولين المشرفين على ملف عمال الحضائر دون 45 سنة وتعمد التأخير في إجراءات التسوية.

وشدد مجمع تنسيقيات عمال الحضائر دون 45 سنة في بيان له، على ضرورة الإلتزام بالتواريخ المنصوص عليها في اتفاق 20 اكتوبر 2020 و التي تنص على انهاء ملف عمال الحضائر و انتدابهم على 5 دفعات بداية من 2021 بعنوان دفعة كل سنة و بالتالي تكون سنة 2025 موعد الانتهاء من الدفعة الخامسة والأخيرة حسب تقديره.



ودعا مجمع التنسيقيات في هذا الصدد رئيس الجمهورية الى التدخل العاجل والسريع لإصدار أمر رئاسي يفرض على رئاسة الحكومة و جميع الوزارات المتداخلة في ملف عمال الحضائر وفي عملية الانتداب إنهاء جميع اجراءات الدفعتين الرابعة والخامسة قبل موفى سنة 2025.

وأكد المجمع من جهة أخرى ضرورة ايجاد حلول جذرية عملية وسريعة لمن تم طردهم بعد 14 سنة خدمة للوظيفة العمومية "بتعلة الفصل17" واعادة ادماجهم و توزيعهم على وزارات أخرى غير التي تم تعيينهم بها.

ولفت مجمع التنسيقيات الى التحرك الوطني الذي سيتم تنظيمه أمام المسرح البلدي والمسيرة نحو ساحة الحكومة بالقصبة يوم الثلاثاء 14 أكتوبر المقبل إضافة إلى الدخول في اعتصامات مفتوحة محلية و جهوية أمام مقرات الولايات و المعتمديات الى ان يتم الاستجابة لمطالبهم.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314922


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 | 24 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:54
18:27
15:46
12:21
06:02
04:35
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet33°
31° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
32°-24
30°-23
30°-23
31°-24
  • Avoirs en devises
    25251,6

  • (15/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40865 DT        1$ =2,91175 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15/09)   1436,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:28 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    