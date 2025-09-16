مجمع تنسيقيات عمال الحضائر أقل من 45 سنة يعرب عن استيائه من التعامل السلبي مع ملف عمال الحضائر
أعرب مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر أقل من 45 سنة، اليوم الثلاثاء، عن امتعاضه واستيائه من التعامل السلبي للمسؤولين المشرفين على ملف عمال الحضائر دون 45 سنة وتعمد التأخير في إجراءات التسوية.
وشدد مجمع تنسيقيات عمال الحضائر دون 45 سنة في بيان له، على ضرورة الإلتزام بالتواريخ المنصوص عليها في اتفاق 20 اكتوبر 2020 و التي تنص على انهاء ملف عمال الحضائر و انتدابهم على 5 دفعات بداية من 2021 بعنوان دفعة كل سنة و بالتالي تكون سنة 2025 موعد الانتهاء من الدفعة الخامسة والأخيرة حسب تقديره.
ودعا مجمع التنسيقيات في هذا الصدد رئيس الجمهورية الى التدخل العاجل والسريع لإصدار أمر رئاسي يفرض على رئاسة الحكومة و جميع الوزارات المتداخلة في ملف عمال الحضائر وفي عملية الانتداب إنهاء جميع اجراءات الدفعتين الرابعة والخامسة قبل موفى سنة 2025.
وأكد المجمع من جهة أخرى ضرورة ايجاد حلول جذرية عملية وسريعة لمن تم طردهم بعد 14 سنة خدمة للوظيفة العمومية "بتعلة الفصل17" واعادة ادماجهم و توزيعهم على وزارات أخرى غير التي تم تعيينهم بها.
ولفت مجمع التنسيقيات الى التحرك الوطني الذي سيتم تنظيمه أمام المسرح البلدي والمسيرة نحو ساحة الحكومة بالقصبة يوم الثلاثاء 14 أكتوبر المقبل إضافة إلى الدخول في اعتصامات مفتوحة محلية و جهوية أمام مقرات الولايات و المعتمديات الى ان يتم الاستجابة لمطالبهم.
