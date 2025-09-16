مجمع تنسيقيات عمال الحضائر أقل من 45 سنة يعرب عن استيائه من التعامل السلبي مع ملف عمال الحضائر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6433dc745021b9.98879434_ginhpqjmkfloe.jpg width=100 align=left border=0>

أعرب مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر أقل من 45 سنة، اليوم الثلاثاء، عن امتعاضه واستيائه من التعامل السلبي للمسؤولين المشرفين على ملف عمال الحضائر دون 45 سنة وتعمد التأخير في إجراءات التسوية.



وشدد مجمع تنسيقيات عمال الحضائر دون 45 سنة في بيان له، على ضرورة الإلتزام بالتواريخ المنصوص عليها في اتفاق 20 اكتوبر 2020 و التي تنص على انهاء ملف عمال الحضائر و انتدابهم على 5 دفعات بداية من 2021 بعنوان دفعة كل سنة و بالتالي تكون سنة 2025 موعد الانتهاء من الدفعة الخامسة والأخيرة حسب تقديره.

