منظمة شنغهاي للتعاون تدين الغارات الجوية الإسرائيلية على قطر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c660d8a01779.92712818_knflqhgpemoij.jpg width=100 align=left border=0>

أعربت منظمة شنغهاي للتعاون في بيان لها عن قلقها العميق إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية على العاصمة القطرية الدوحة، وأدانت انتهاك سيادة قطر.



وأكدت المنظمة أن مثل هذه الأعمال غير مقبولة، وتمثل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، وللقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي.

