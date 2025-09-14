Babnet   Latest update 08:13 Tunis

منظمة شنغهاي للتعاون تدين الغارات الجوية الإسرائيلية على قطر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c660d8a01779.92712818_knflqhgpemoij.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Septembre 2025 - 06:28 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أعربت منظمة شنغهاي للتعاون في بيان لها عن قلقها العميق إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية على العاصمة القطرية الدوحة، وأدانت انتهاك سيادة قطر.

وأكدت المنظمة أن مثل هذه الأعمال غير مقبولة، وتمثل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، وللقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي.



وأضاف البيان: "تُعرب منظمة شنغهاي للتعاون عن قلقها العميق إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية على منطقة سكنية في العاصمة القطرية الدوحة، في 9 سبتمبر 2025، وتُدين انتهاك سيادة دولة قطر".

وتابع: "تُعارض منظمة شنغهاي للتعاون باستمرار استخدام القوة والتهديد في العلاقات الدولية، كما تدعم تهدئة الوضع في الشرق الأوسط بالوسائل السياسية والدبلوماسية".

وفي وقت سابق، تم الإعلان عن استضافة الدوحة قمة عربية إسلامية طارئة يومي الأحد والاثنين بهدف مناقشة تداعيات استهداف إسرائيل وفد حركة "حماس" المفاوض في قطر.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314812


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 14 سبتمبر 2025 | 22 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet35°
23° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-23
33°-23
33°-24
34°-23
29°-23
  • Avoirs en devises
    25527,1

  • (12/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41312 DT        1$ =2,91712 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/09)   2005,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:13 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
1
All Radio in One    