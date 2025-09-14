تسهيلات جديدة للمصريين للحصول على تأشيرة دخول تونس

أعلنت سفارة تونس بالقاهرة أن السلطات التونسية قررت اعتماد تسهيلات خاصة في إجراءات حصول المواطنين المصريين على تأشيرات دخول إلى التراب التونسي عبر نقاط الحدود، وذلك وفق شروط محددة.



وحسب بلاغ السفارة، تشمل هذه التسهيلات:



* المصريون الحاصلون على* المصريون الذين يسافرون فيعبر وكالات أسفار تونسية مرخّص لها من وزارة السياحة، مع وجوب حضور ممثل عن الوكالة بالمطار.وأكدت السفارة على ضرورةللمسافرين مرفقة بالوثائق المطلوبة، من بينها:* برنامج مفصّل للرحلة من تاريخ الدخول إلى تاريخ المغادرة.* تذاكر عودة مطابقة للحجز الفندقي.* نسخ من جوازات سفر سارية المفعول.* كل ما يثبت صفة أو مهمة صاحب الطلب.ويأتي هذا القرار بالتزامن مع زيارة رئيسة الحكومةإلى القاهرة يومي 10 و11 سبتمبر الجاري، حيث أشرفت رفقة رئيس مجلس الوزراء المصريعلى افتتاح أشغالوخلال هذه المناسبة، دعت رئيسة الحكومة إلى تكثيف العمل الميداني والزيارات المتبادلة بين تونس ومصر من أجل الرفع في حجم المبادلات التجارية، معربة عن أملها في أن تكون هذه الدورة منطلقاً لمزيد توثيق أواصر التعاون بين البلدين.كما أشارت إلى أن الرئيس المصريورئيس الوزراء المصري أكدا أن الفترة المقبلة ستشهد، حيث تم توقيعفي عدة مجالات بهدف تعزيز الشراكة الثنائية.