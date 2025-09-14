Babnet   Latest update 12:34 Tunis

تسهيلات جديدة للمصريين للحصول على تأشيرة دخول تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c6a8507b6131.28648894_impfhkqnljeog.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Septembre 2025 - 12:34 قراءة: 1 د, 14 ث
      
أعلنت سفارة تونس بالقاهرة أن السلطات التونسية قررت اعتماد تسهيلات خاصة في إجراءات حصول المواطنين المصريين على تأشيرات دخول إلى التراب التونسي عبر نقاط الحدود، وذلك وفق شروط محددة.

وحسب بلاغ السفارة، تشمل هذه التسهيلات:



* رجال الأعمال والباحثون والأطباء وأصحاب المهن المرموقة وكبار موظفي الدولة.
* المصريون الحاصلون على إقامات أو تأشيرات بالفضاء الأوروبي "شنغن" أو تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية.
* المصريون الذين يسافرون في مجموعات سياحية تضم أكثر من عشرة أفراد عبر وكالات أسفار تونسية مرخّص لها من وزارة السياحة، مع وجوب حضور ممثل عن الوكالة بالمطار.

وأكدت السفارة على ضرورة موافاة المصالح التونسية مسبقاً بقوائم إسمية للمسافرين مرفقة بالوثائق المطلوبة، من بينها:

* برنامج مفصّل للرحلة من تاريخ الدخول إلى تاريخ المغادرة.
* تذاكر عودة مطابقة للحجز الفندقي.
* نسخ من جوازات سفر سارية المفعول.
* كل ما يثبت صفة أو مهمة صاحب الطلب.

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع زيارة رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري إلى القاهرة يومي 10 و11 سبتمبر الجاري، حيث أشرفت رفقة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى كمال مدبولي على افتتاح أشغال الدورة 18 للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية.

وخلال هذه المناسبة، دعت رئيسة الحكومة إلى تكثيف العمل الميداني والزيارات المتبادلة بين تونس ومصر من أجل الرفع في حجم المبادلات التجارية، معربة عن أملها في أن تكون هذه الدورة منطلقاً لمزيد توثيق أواصر التعاون بين البلدين.

كما أشارت إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء المصري أكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق والتعاون مع تونس، حيث تم توقيع 8 اتفاقيات تعاون في عدة مجالات بهدف تعزيز الشراكة الثنائية.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314832


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 14 سبتمبر 2025 | 22 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet33°
31° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-22
33°-23
33°-24
34°-23
29°-23
  • Avoirs en devises
    25527,1

  • (12/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41312 DT        1$ =2,91712 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/09)   2005,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:34 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    