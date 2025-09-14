تسهيلات جديدة للمصريين للحصول على تأشيرة دخول تونس
أعلنت سفارة تونس بالقاهرة أن السلطات التونسية قررت اعتماد تسهيلات خاصة في إجراءات حصول المواطنين المصريين على تأشيرات دخول إلى التراب التونسي عبر نقاط الحدود، وذلك وفق شروط محددة.
وحسب بلاغ السفارة، تشمل هذه التسهيلات:
* رجال الأعمال والباحثون والأطباء وأصحاب المهن المرموقة وكبار موظفي الدولة.
* المصريون الحاصلون على إقامات أو تأشيرات بالفضاء الأوروبي "شنغن" أو تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية.
* المصريون الذين يسافرون في مجموعات سياحية تضم أكثر من عشرة أفراد عبر وكالات أسفار تونسية مرخّص لها من وزارة السياحة، مع وجوب حضور ممثل عن الوكالة بالمطار.
وأكدت السفارة على ضرورة موافاة المصالح التونسية مسبقاً بقوائم إسمية للمسافرين مرفقة بالوثائق المطلوبة، من بينها:
* برنامج مفصّل للرحلة من تاريخ الدخول إلى تاريخ المغادرة.
* تذاكر عودة مطابقة للحجز الفندقي.
* نسخ من جوازات سفر سارية المفعول.
* كل ما يثبت صفة أو مهمة صاحب الطلب.
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع زيارة رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري إلى القاهرة يومي 10 و11 سبتمبر الجاري، حيث أشرفت رفقة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى كمال مدبولي على افتتاح أشغال الدورة 18 للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية.
وخلال هذه المناسبة، دعت رئيسة الحكومة إلى تكثيف العمل الميداني والزيارات المتبادلة بين تونس ومصر من أجل الرفع في حجم المبادلات التجارية، معربة عن أملها في أن تكون هذه الدورة منطلقاً لمزيد توثيق أواصر التعاون بين البلدين.
كما أشارت إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء المصري أكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق والتعاون مع تونس، حيث تم توقيع 8 اتفاقيات تعاون في عدة مجالات بهدف تعزيز الشراكة الثنائية.
