Babnet   Latest update 14:34 Tunis

رئيس الوزراء الياباني يعلن استقالته

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bd78bca39d24.41813473_nqjmhkfgpleio.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 07 Septembre 2025 - 13:20 قراءة: 0 د, 54 ث
      
وكالات - أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا اليوم الأحد استقالته بعد أقل من عام على توليه السلطة، بعدما خسر حزبه غالبيته في مجلسي البرلمان.

وقال إيشيبا "قررت الاستقالة من منصبي رئيسا للحزب الليبرالي الديمقراطي" الذي حكم اليابان بصورة شبه متواصلة على مدى عقود.



وفي وقت سابق من اليوم صرح إسيبا بأنه سيستقيل لتجنب الانقسام داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، وفق ما ذكر مصدر مقرب منه اليوم الأحد.

ومنذ توليه منصب رئاسة الحكومة في سبتمبر من العام الماضي، فقد الائتلاف الذي يقوده إسيبا أغلبيته في كلتا غرفتي البرلمان، وسط غضب الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة.

ورغم الدعوات من داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي لتحمله مسؤولية خسارة مجلس الشيوخ في جويلية، رفض إسيبا الاستقالة وركز على محاولة إتمام التفاصيل النهائية لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية التي أثرت على قطاع السيارات الحيوي في البلاد.

وقد أدت حالة عدم اليقين السياسي إلى موجة بيع للين والسندات الحكومية اليابانية الأسبوع الماضي، حيث بلغ العائد على السندات لأجل 30 عاما مستوى قياسيا يوم الأربعاء.

وزادت التكهنات بشأن مصير إسيبا عندما أعلن الحزب الليبرالي الديمقراطي عن تصويت يوم الاثنين بشأن إجراء انتخابات استثنائية لرئاسة الحزب.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314447


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 07 سبتمبر 2025 | 15 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:09
18:41
15:53
12:24
05:55
04:26
الرطــوبة:
% 38
Babnet
Babnet35°
35° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-26
37°-25
38°-28
30°-24
27°-21
  • Avoirs en devises
    25204,0

  • (05/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40015 DT        1$ =2,92218 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/09)   803,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:34 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    