تركيا: اعتقال مالك "Assan Group" في إطار تحقيق يتعلق بالتجسس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b008bd2a9ab1.81778668_fklngihojqpem.jpg width=100 align=left border=0>

وكالات - أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول عن اعتقال مالك شركة "Assan Group" للصناعات العسكرية، إمين أونر، والمدير العام غورجان أوكوموش، وذلك في إطار تحقيقات جارية بقضية تجسس عسكري.



ووفق البيان الصادر، وُجّهت إلى الموقوفين شبهات بالانتماء إلى شبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، التي تتهمها أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة سنة 2016. وأكدت النيابة أن عمليات التفتيش لا تزال متواصلة في منازل ومكاتب المعنيين.

