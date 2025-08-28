تركيا: اعتقال مالك "Assan Group" في إطار تحقيق يتعلق بالتجسس
وكالات - أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول عن اعتقال مالك شركة "Assan Group" للصناعات العسكرية، إمين أونر، والمدير العام غورجان أوكوموش، وذلك في إطار تحقيقات جارية بقضية تجسس عسكري.
ووفق البيان الصادر، وُجّهت إلى الموقوفين شبهات بالانتماء إلى شبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، التي تتهمها أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة سنة 2016. وأكدت النيابة أن عمليات التفتيش لا تزال متواصلة في منازل ومكاتب المعنيين.
ووفق البيان الصادر، وُجّهت إلى الموقوفين شبهات بالانتماء إلى شبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، التي تتهمها أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة سنة 2016. وأكدت النيابة أن عمليات التفتيش لا تزال متواصلة في منازل ومكاتب المعنيين.
كما قررت السلطات وضع عشر شركات تابعة لـ"Assan Group" تحت إدارة وصاية من قبل صندوق تأمين الودائع الادخارية (TMSF)، في انتظار استكمال مسارات التحقيق.
ولم تُصدر الشركة أي تعليق رسمي على هذه التطورات حتى الآن.
يُذكر أن غورجان أوكوموش شغل سابقًا منصب رئيس معهد TUBITAK SAGE، وهو معهد أبحاث دفاعية حكومي مختص في تطوير الذخائر وأنظمة الصواريخ.
وتأسست مجموعة Assan عام 1989، ووسّعت أنشطتها لتشمل قطاعات الدفاع والبناء والخدمات اللوجستية والطاقة، قبل أن تدخل في السنوات الأخيرة مجال إنتاج ذخائر المدفعية ومكونات الطائرات المسيّرة.
وأكد مكتب المدعي العام أنّ التحقيقات لا تزال مفتوحة وتتجه في مسارات متعددة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313994