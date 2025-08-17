صحيفة "بيلد" الألمانية: ترامب سيعقد اجتماعا منفصلا مع زيلينسكي قبيل الاجتماع مع قادة أوروبيين

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد لقاء منفصلا مع فلاديمير زيلينسكي في واشنطن يوم الاثنين قبيل الاجتماع الذي سيضم القادة الأوروبيين.



وقالت الصحيفة الألمانية نقلا عن مصادر حكومية إن "الرئيس دونالد ترامب سيلتقي مع فلاديمير زيلينسكي في واشنطن يوم الاثنين بشكل منفرد، قبيل الاجتماع الذي سيشارك به قادة الاتحاد الأوروبي".



وأضافت أن من المقرر أن يتم تنظيم "غداء عمل" ومناقشات متعددة بصورة موسعة قد تمتد ساعات.‏ ‏ويقوم زيلينسكي بزيارة إلى واشنطن يوم الاثنين. ومن بين المشاركين في الاجتماع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف الناتو مارك روته.وكان أعلن قادة الاتحاد الأوروبي يوم أمس السبت، أن الاتحاد سيواصل الضغط على روسيا، حيث ستظل العقوبات الحالية سارية مع التخطيط لإجراءات جديدة، لا سيما في المجال الاقتصادي.وأكدوا في بيان مشترك أنهم يرحبون بجهود ترامب "لوقف سفك الدماء في أوكرانيا وتحقيق السلام العادل"، معبرين عن استعدادهم "للعمل مع ترامب وزيلينسكي للتحضير لقمة ثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا"، كما شددوا على أن أوكرانيا هي وحدها من تتخذ القرارات بشأن أراضيها.هذا وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت محادثات في ألاسكا حيث التقى الزعيمان بمدينة أنكوريج في اجتماع استمر ساعتين و45 دقيقة، في القاعدة العسكرية "إلمندورف-ريتشاردسون" بألاسكا.ومن جانبه، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب المحادثات، عن موافقته على ضرورة ضمان أمن أوكرانيا، مؤكدا استعداد موسكو للعمل في هذا الاتجاه.