سيدي بوزيد: قبول 10 أطفال للانتفاع بخدمات البرنامج الوطني دمج الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد بمؤسسات الطفولة المبكرة

قبلت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد، بانتفاع 10 أطفال بخدمات البرنامج الوطني "دمج الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد بمؤسسات الطفولة المبكرة الخاصة والعمومية"، وفق ما أفادت به المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة هنية نصيري صحفي "وات".

وأوضحت نصيري، أنه تم خلال جلسة عمل خاصة باللجنة الجهوية لقبول الأطفال المزمع انتفاعهم بخدمات هذا البرنامج، انتظمت بداية السنة التربوية، دراسة 25 ملفا ليتم اثر ذلك قبول 10 ملفات وإرجاء 9 ملفات أخرى لعرضها على الاختبار الطبي لتشخيص حالتهم وتحديد المختصين المباشرين حسب حالة كل طفل، ورفض 6 ملفات لا تتوفر فيهم الشروط.

وأشارت إلى أن العدد الجملي للأطفال المنتفعين بهذا البرنامج وصل الآن إلى 34 طفلا من ذوي اضطراب طيف التوحد، تقوم المندوبية الجهوية لشؤون المراة والأسرة بالتكفل بهم بمؤسسات الطفولة المبكرة الخاصة والعمومية الراجعة لها بالنظر.





يذكر أن برنامج دمج الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد بمؤسسات الطفولة المبكرة الخاصة والعمومية ، أطلقته وزارة المراة والأسرة والطفولة وكبار السن منذ أكثر من سنتين، تفعيلا لمبادئ المساواة وعدم التمييز وتمتيع كل الأطفال بحقوقهم في جميع المجالات.