"واشنطن بوست": محادثات ترامب مع زيلينسكي وقادة الاتحاد الأوروبي بعد القمة كانت متوترة

Publié le Dimanche 17 Août 2025 - 06:38
      
كشفت صحيفة واشنطن بوست أن المكالمة التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي والقادة الأوروبيين بعد قمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانت متوترة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله: "كان اتصال ترامب لإطلاع زيلينسكي والقادة الأوروبيين على نتائج القمة أكثر إثارة للتوتر من المحادثة الهاتفية التي جرت بين الأوروبيين وترامب مطلع هذا الأسبوع".



وفي يوم السبت، أكد زيلينسكي إجراء المحادثة مع ترامب وقادة دول الاتحاد الأوروبي بعد القمة الروسية الأمريكية، كما أعلن عن زيارته المقررة للولايات المتحدة في 18 أوت لمقابلة الرئيس الأمريكي.

هذا وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت محادثات في ألاسكا حيث التقى الزعيمان بمدينة أنكوريج في اجتماع استمر ساعتين و45 دقيقة.

وعقد اللقاء في القاعدة العسكرية "إلمندورف-ريتشاردسون" في ألاسكا، حيث شارك في المحادثات من الجانب الروسي مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف. ومثل الولايات المتحدة وزير الخارجية ماركو روبيو والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف.

ومن جانبه، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب المحادثات، عن موافقته على ضرورة ضمان أمن أوكرانيا، مؤكدا استعداد موسكو للعمل في هذا الاتجاه.


الأحد 17 أوت 2025 | 23 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:44
19:10
16:09
12:30
05:38
04:03
تونس
