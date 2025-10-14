Babnet   Latest update 22:49 Tunis

قابس: اقرار يوم الخميس 16 أكتوبر يوم غضب جهوي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68eec041bce273.74428111_qfopkgjnmiehl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 14 Octobre 2025 - 22:15 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أقر الاتحاد الجهوي للشغل بقابس وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم الخميس 16 أكتوبر 2025 يوم غضب جهوي وذلك احتجاجا "على الوضع الكارثي الذي يعيشه متساكنوا الجهة وخاصة بمناطق الطوق ( المجاورة للمنطقة الصناعية ) وتكرار حالات الاختناق الجماعي"

وطالبا في بيان مشترك أصدراه، مساء اليوم، "ادارة المجمع الكيميائي التونسي والسلطة الجهوية والمركزية بالايقاف الفوري للوحدات الملوثة" مؤكدين أنه قرار من المفروض اتخاذه منذ حادثة 09 سبتمبر 2025.



يشار الى أنه قد تم اليوم تسجيل حالات اختناق جديدة بالمدرسة الاعدادية بشاطئ السلام بالانبعاثات الغازية للمجمع الكيميائي التونسي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316660


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 14 أوكتوبر 2025 | 22 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:12
17:46
15:17
12:12
06:26
05:00
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet30°
22° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-21
30°-21
25°-20
25°-18
26°-20
  • Avoirs en devises
    24661,4

  • (14/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41548 DT        1$ =2,94848 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/10)   1041,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:49 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    