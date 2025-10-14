قابس: اقرار يوم الخميس 16 أكتوبر يوم غضب جهوي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68eec041bce273.74428111_qfopkgjnmiehl.jpg width=100 align=left border=0>

أقر الاتحاد الجهوي للشغل بقابس وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم الخميس 16 أكتوبر 2025 يوم غضب جهوي وذلك احتجاجا "على الوضع الكارثي الذي يعيشه متساكنوا الجهة وخاصة بمناطق الطوق ( المجاورة للمنطقة الصناعية ) وتكرار حالات الاختناق الجماعي"



وطالبا في بيان مشترك أصدراه، مساء اليوم، "ادارة المجمع الكيميائي التونسي والسلطة الجهوية والمركزية بالايقاف الفوري للوحدات الملوثة" مؤكدين أنه قرار من المفروض اتخاذه منذ حادثة 09 سبتمبر 2025.









يشار الى أنه قد تم اليوم تسجيل حالات اختناق جديدة بالمدرسة الاعدادية بشاطئ السلام بالانبعاثات الغازية للمجمع الكيميائي التونسي.