"جاءت في وقتها وكانت مفيدة".. بوتين يطلع كبار المسؤولين الروس عن نتائج قمته مع ترامب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6343f87d9ee747.84602791_fokjmnepiqghl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 16 Août 2025
      
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارته إلى ألاسكا حيث التقى بنظيره الأمريكي دونالد ترامب بأنها كانت "في التوقيت المناسب ومثمرة للغاية".

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع مع قيادة الإدارة الرئاسية والحكومة ومجلس الدوما والوزارات والهيئات لاستعراض نتائج المفاوضات الروسية الأمريكية.



وأضاف بوتين: "ناقشنا عمليا جميع مجالات التعاون المشترك، لكننا ركزنا بالطبع على بحث سبل حل الأزمة الأوكرانية على أساس عادل".

وفي بيانه الصحفي عقب المحادثات، كشف الرئيس الروسي أن تسوية النزاع الأوكراني كانت المحور الرئيسي لقمة ألاسكا. كما دعا بوتين إلى "قلب صفحة" العلاقات الثنائية والعودة للتعاون، مبدياً ترحيبه بزيارة ترامب لموسكو.

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي تحقيق تقدم في المفاوضات، مع الإقرار بوجود نقاط خلافية لم يتم حسمها بعد بين الجانبين.

هذا وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت محادثات في ألاسكا حيث التقى الزعيمان بمدينة أنكوريج في اجتماع استمر ساعتين و45 دقيقة.

وعقد اللقاء في القاعدة العسكرية "إلمندورف-ريتشاردسون" في ألاسكا، حيث شارك في المحادثات من الجانب الروسي مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف. ومثل الولايات المتحدة وزير الخارجية ماركو روبيو والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف.

ومن جانبه، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب المحادثات، عن موافقته على ضرورة ضمان أمن أوكرانيا، مؤكدا استعداد موسكو للعمل في هذا الاتجاه.


