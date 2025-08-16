الصين ترحب بالتعاون الروسي الأمريكي وتسوية الأزمة الأوكرانية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a0335bd37d87.80803406_ilfenqkjghpom.jpg width=100 align=left border=0>

رحبت الصين بنتائج اللقاء الذي جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في ولاية ألاسكا، معتبرة أنه خطوة إيجابية نحو تحسين العلاقات الثنائية والمضي قدماً في تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية.



وقال ليو بينجيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة، إن بلاده "ترحب بالتعاون بين موسكو وواشنطن، وتدعم كل الجهود التي يمكن أن تؤدي إلى تسوية سلمية للأزمة"، مؤكداً تمسك بكين بموقفها الداعي إلى الحوار والسلام.

