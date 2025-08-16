Babnet   Latest update 09:18 Tunis

الصين ترحب بالتعاون الروسي الأمريكي وتسوية الأزمة الأوكرانية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a0335bd37d87.80803406_ilfenqkjghpom.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 16 Août 2025 - 06:29
      
رحبت الصين بنتائج اللقاء الذي جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في ولاية ألاسكا، معتبرة أنه خطوة إيجابية نحو تحسين العلاقات الثنائية والمضي قدماً في تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية.

وقال ليو بينجيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة، إن بلاده "ترحب بالتعاون بين موسكو وواشنطن، وتدعم كل الجهود التي يمكن أن تؤدي إلى تسوية سلمية للأزمة"، مؤكداً تمسك بكين بموقفها الداعي إلى الحوار والسلام.



الاجتماع الذي انعقد في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية بمدينة أنكوريج، استمر قرابة ثلاث ساعات، بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف من الجانب الروسي، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الخاص للرئيس ستيفن ويتكوف من الجانب الأمريكي.

اليابان: قمة ألاسكا أعادت إطلاق الحوار

في المقابل، اعتبرت الحكومة اليابانية أن القمة شكلت "بداية لمسار دبلوماسي جديد"، حيث نقلت هيئة الإذاعة اليابانية NHK عن مسؤول في مكتب رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا قوله إن اللقاء "فتح الطريق أمام حوار سياسي رغم غياب تفاصيل واضحة عن الاتفاقات".

وأكد المصدر أن طوكيو ستسرّع في جمع وتحليل المعلومات حول ما دار في الاجتماع، نظراً إلى أهميته البالغة على الساحة الدولية.

انعكاسات أوروبية ودور الأزمة الأوكرانية

من جهته، رأى الباحث الصيني وان إيوي، مدير معهد العلاقات الدولية بجامعة الشعب، أن اللقاء أظهر تراجع قدرة الغرب على فرض عزلة دبلوماسية على روسيا، متوقعاً أن تبدأ أوروبا في تخفيف العقوبات تدريجياً بعد الولايات المتحدة.

وأضاف أن الأزمة الأوكرانية تمثل محطة أساسية في تشكّل نظام عالمي متعدد الأقطاب، مشيراً إلى أن استمرار توسع حلف الناتو وجرّ أوكرانيا إلى صفوفه كان السبب المباشر للوضع الراهن.

وشدد على أن معالجة الأزمة "تتطلب إطاراً أوسع يشمل الأمن الأوروبي والأوراسي عبر صياغة منظومة جديدة قائمة على الشراكة والتعاون".


Babnet

